Edeka Staufers: Regional und günstig? Geht.

»Meine Region. Mein Staufers.« lautet das Motto der Konsumgenossenschaft und der 10 Staufers-Märkte. Regionalität wird hier großgeschrieben.

Von den rund 35 Lieferanten aus der Umgebung kommen allein 19 aus einem Radius von weniger als 20 km rund um Göppingen.

Regionales muss nicht zwangsläufig teuer sein. Durch gute Lagerung und kurze Wege hält beispielsweise das frische Obst und Gemüse meist länger als die verpackte Ware, die manchmal schon eine lange Reise hinter sich hat. Das wirkt sich auch positiv auf den Geldbeutel aus.

Und Regional schmeckt einfach besser. Frisch gepflückte Kirschen und Erdbeeren, schmackhafte Kartoffeln, saftig süße Äpfel – die Produkte dürfen in Ruhe reifen, werden sorgfältig geerntet und liegen schon am nächsten Tag in den Regalen der 10 Märkte.

»Wir kennen alle Lieferanten persönlich, viele beliefern uns schon seit Jahrzehnten«, meint Dieter Buhle. »Der Anteil am regionalen Angebot steigt seit Jahren stetig« ergänzt sein Vorstandskollege Matthias Füchtner.

Was Staufers am Herzen liegt? Bauern, Produzenten und Lieferanten in der Region unterstützen. Durch kurze Transportwege die Umwelt schonen. Hochwertige, saisonale Lebensmittel zu fairen Preisen anbieten. Einfach das Beste für alle Menschen in der Region.

Edeka Staufers, Stuttgarter Straße 67, 73033 Göppingen Fon: 07161-6110, www.staufers-edeka.de