Edeka Staufers – Arbeitgeber, Förderer, Unterstützer

Staufers ist weit mehr als ein kundenfreundlicher und leistungsstarker Einzelhandels-Partner. 1997 ging die Konsumgenossenschaft Göppingen eine Partnerschaft mit der Edeka-Gruppe ein. Seit 2008 bekennt sie sich unter der Marke Staufers auch namentlich zu ihrer tiefen Verwurzelung in der Region.

Rund 450 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sind in den zehn Märkten im gesamten Stauferland beschäftigt. Bei den Extraleistungen für seine Angestellten ist Staufers besonders stark aufgestellt: Jobrad, Smartphone, Einkaufs-Rabatt, Physio-Therapeut, Zuschuss fürs Fitness-Studio und Kranken-Zusatzversicherungen sind hier selbstverständlich – auch für die Auszubildenden.

»Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Märkte«, so Dieter Buhle, Vorstand der Konsumgenossenschaft. »Unsere Region und ihre Menschen sind uns enorm wichtig«, ergänzt sein Vorstandskollege Matthias Füchtner.

Daher setzt sich Staufers nicht nur für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, sondern auch für zahlreiche soziale, kulturelle und nachhaltige Projekte. Von den örtlichen Tafeln über Sportvereine, Tierprojekte und Schulen begegnet man dem Engagement im gesamten Stauferland.

Nachhaltigkeit wird bei Staufers großgeschrieben. Von den rund 35 regionalen Lieferanten kommen allein 19 aus einem Radius von weniger als 20 km rund um Göppingen. Und auf dem Dach der Göppinger Markthalle lebt neben den Solarzellen für den hauseigenen Strom seit einigen Jahren ein Bienenvolk, dessen Honigprodukte die Kundinnen und Kunden nur wenige Meter darunter an einem kleinen Marktstand kaufen können. »Regionalität zeichnet uns aus. Die örtlichen Produzenten bekommen bei mir die besten Plätze an der Kopfseite der Regale« betont Sven Istler, Leiter der Markthalle in Göppingen.

Seit einigen Wochen ist Staufers dabei, seinen Außenauftritt zu überarbeiten. Der neue Claim »Meine Region. Mein Staufers.« ist dabei nicht nur ein Lippenbekenntnis – hier wird er jeden Tag gelebt.

Edeka Staufers, Stuttgarter Straße 67, 73033 Göppingen

Fon: 07161-6110, www.staufers-edeka.de