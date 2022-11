Göppingens neues Stadtquartier: Das agnes Ist eröffnet

Bereits wenige Tage nach dem Soft–Opening mit 20 Geschäften herrscht im agnes lebhaftes Treiben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Shops und natürlich alle, die an der Entstehung des Stadtquartiers mitgewirkt haben, freuen sich über die ersten Besucherinnen und Besucher. Auch die MORITZ-Redaktion hat sich in Göppingens neuer Shopping-Adresse umgeschaut.

Nach 16 Jahren der Planungs- und Bauzeit war es am 17. November so weit: das agnes hat mit den ersten 20 von zukünftig über 50 Shops und einem eigenen Parkhaus eröffnet und lädt alle Besucher ab sofort zum Bummeln, Shoppen und Genießen ein. Bis Frühjahr 2023 werden noch einmal rund 20 weitere Geschäfte, Serviceanbieter, Cafés und Restaurants hinzukommen.

Das neue Stadtquartier wird dann auf circa 25.000 Quadratmetern Fläche einen modernen Mix aus Mode, Beauty, Freizeit und Sport sowie Dienstleistungen und Dingen des täglichen Bedarfs bieten. Bereits heute weiß das agnes mit Mietpartnern wie Aldi, Depot, Aachener Modehaus, Bastiansen KidsZone, Coffreez, Teeamo Bubble Tea, Nice Coffee, Curvy, Lascana, Tamaris, Apart, Tedi, Da Vince Caffè, Beauty World sowie Dunkin` und Easyfitness zu beeindrucken.

Neuer Treffpunkt in der Göppinger Innenstadt

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass das Stadtquartier agnes hohe Standards in Sachen Shopping in der Göppinger Innenstadt setzen wird: Das Entree an der Poststraße, Ecke Bleichstraße, ist großzügig und einladend gestaltet. Die offene Architektur im Inneren sorgt für ein angenehmes und helles Ambiente. Die Öffnungszeiten der Shops von 10 bis 20 Uhr lassen Erledigungen und Einkäufe auch nach Feierabend zu und das agnes Parkhaus ist rund um die Uhr nutzbar und mit 700 Stellplätzen das größte und modernste in der Göppinger Innenstadt.

Mit den Mietpartnern, die im Frühjahr 2023 noch dazukommen, wie zum Beispiel TK Maxx, Mango, Snipes, Action sowie Olymp & Hades und dem Aachener Sporthaus, wird das agnes zu einem Treffpunkt für die Menschen in Göppingen und Umgebung, zu einem Ort voller regionalem Flair und Gastfreundschaft.

Auf unterschiedlichste Bedürfnisse ausgerichtet

»Als Betreiber des agnes haben wir von Beginn an darauf geachtet, die Bedürfnisse aller Menschen zu berücksichtigen, die uns besuchen«, erklärt Joachim Trender, der Manager des Quartiers, und nennt einige Beispiele: »Mit unserer Lage am östlichen Entree zur Fußgängerzone bilden wir eine starke Ergänzung des innerstädtischen Einzelhandels und vervollständigen den Besatz in der City. Wir sind komfortabel zu erreichen, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV oder mit dem Auto. Familien mit Kindern sowie Menschen mit einer Behinderung finden bei uns großzügig gestaltete Parkplätze und auch entsprechende Sanitärbereiche vor.

Außerdem sind alle Ebenen barrierefrei erreichbar und durch Rolltreppen und Fahrstühle miteinander verbunden. Und für unsere kleinen Gäste gibt es einen eigenen Spielbereich«, ergänzt der Quartiersmanager.

Das gesamte Team – vom Management und den Investoren über die Mietpartner bis hin zu den beteiligten Baufirmen – ist sehr froh und auch ein wenig stolz, dass das neue Stadtquartier nun fertiggestellt und eröffnet ist. Zurecht, denn das agnes ist zu einem Ort mit Persönlichkeit geworden und wird die Shopping-Landschaft in Göppingen um viele Facetten, Marken und Shops bereichern.

Stadtquartier agnes, Poststraße, Ecke Bleichstraße, 73033 Göppingen, Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10 bis 20 Uhr, Parkhaus-Navigationsziel: Mörikestraße, Weitere Infos auf: www.agnes-goeppingen.de