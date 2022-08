Diesen Herbst hat Joseph Parsons die spektakuläre Modern-Folk-Rock-Band The End of America (TEOA) von der Ostküste der USA zu seiner Begleitband gemacht. Er hatte schon vor der Pandemie versucht diese unglaubliche Band nach Europa zu bringen. Nach Absage von zwei kompletten Tourneen ist diese Zusammenarbeit nun ein Hoffnungsschimmer am Horizont und es wird für alte, wie auch neue Fans aufregend sein diesen Band-Hybrid zu hören. Das Konzept ist ungewöhnlich: Zuerst werden TEOA ein Support-Set spielen, danach kommen Parsons und Sven Hansen (Schlagzeuger der ursprünglichen Parsons Band) dazu und mit TEOA als neuer Backing-Band wird es zu einer Parsons-Show! Joseph Parsons ist ein aufregender Live-Act, der Rock-, Folk-, Jam- und Psychedelic-Genres verschmilzt. Nur wenige Künstler sind in der Lage, ein Publikum auf solch großes musikalisches Abenteuer mitzunehmen.

Joseph Parsons & The End of America, Fr 30. September

20 Uhr, Rätschenmühle, Geislingen, www.raetsche.com