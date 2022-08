Kraftorte – Malerei von Christel Fuchs

Bis 20. September ist die Ausstellung »Kraftorte« mit den Werken der Künstlerin Christel Fuchs in der Galerie beim Café am Park (Haus 21) im Christophsbad Göppingen zu sehen. Christel Fuchs ist seit über vier Jahrzehnten malend unterwegs. Christel Fuchs wählt gerne Materialien erdgeschichtlichen Ursprungs: So arbeitet sie beispielsweise mit Ölschiefer, Sumpfkalk, Sand, Steinmehl und Pigmenten. Sie selbst bezeichnet ihr Vorgehen als „malerische Geologie“. Es ent-stehen dreidimensionale, oft monochrome Bildräume. Die Schönheit des Zerfalls und der Prozess von Werden und Vergehen ziehen sich durch das künstlerische Wirken der Malerin. Christel Fuchs lebt und arbeitet in Bad Ditzenbach.

Bis 20. September, Christophsbad, Göppingen, www.christophsbad.de