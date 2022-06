Rätschemühle Geislingen – Top-Konzerte und Events

Souliger Folk und Klassik: Im Juni kommen einige hochkarätige Musiker*innen in die Rätsche Geislingen. Am 17.06. sind die Kanadierinnen von »Sweet Alibi« zu Gast, die poppigen Sound mit folkigen Harmonien kombinieren. Am 24.6. gibt es vielseitige Klassik vom »Trio Sfera« zu erleben.

»Sweet Alibi« stammen aus Winnipeg (Kanada) und bestehen aus Amber Rose (Gesang, akustische Gitarre, Ukulele), Jess Rae Ayre (Gesang, akustische Gitarre, Mundharmonika) und Michelle Anderson (Gesang, E-Gitarre, Banjo). Seit 2011 spielen und singen sie ihren poppigen und souligen Folk. Unmittelbar nach der Veröffentlichung ihrer ersten, selbstbetitelten Platte wurde das Trio im Jahr 2012 mit dem Canadian Folk Music Awards als beste Gesangscombo ausgezeichnet.

Tom Power vom CBC Radio charakterisierte sie treffend: »Wenn Mumford and Sons und die Supremes ein Kind der Liebe zeugen würden, müsste man es wohl Sweet Alibi nennen.« Mit dem Nachfolger »We’ve Got To« holten sie den Western Canadian Music Award und für das dritte Album »Walking in the Dark« wurden sie erneut für diesen wichtigen musikalischen Preis nominiert.

Sie kombinieren in ihren Songs aufs anmutigste poppige Melodien mit folkigen Harmonien und bezaubern durch tiefe Lyrics über alle wichtigen Themen von Liebe bis Tod sowie den mehrstimmigen, ziemlich souligen Gesang - wobei sich die groovige Jess Rae Ayre und die einem traditionelleren Stil verbundene Amber Rose bei den Lead Vocals abwechseln. Auf der Bühne lassen sich die Damen meist von drei Herren unterstützen, die mit Bass, Keyboard und Schlagzeug für den nötigen Live-Sound sorgen. Im Vordergrund stehen jedoch die drei Damen, ihre Stimmen und ihre Songs. Sweet Alibi gehört definitiv in die Kategorie der besten kanadischen Folk-Pop-Künstler. (Coolibri, Deutschland)

Zum Ende der Saison kommt noch einen echter musikalischer Leckerbissen in Rätsche: das »Trio Sfera«, bestehend aus Fany Kammerlander, Jo Barnikel und Norbert Nagel. Alle drei begleiten, neben ihren vielfältigen Gastspielen im In- und Ausland, seit vielen Jahren auch Konstantin Wecker auf seinen Konzerten.

Trio Sfera

Inspiriert von ihrer langjährigen musikalischen Zusammenarbeit und ihrer innigen Verbindung zu Musik und Poesie, begeben sie sich nun auf eine Reise in unbestimmte Sphären, geleitet von ihrer grenzüberschreitenden Liebe zu unterschiedlichsten Musikstilen. In eigenen Werken und in Bearbeitungen verehrter Komponisten, entstehen musikalisch sehr persönliche Tondichtungen - dabei ist die klangliche Vielfalt und die Kunst der Improvisation ein Markenzeichen dieses klassisch besetzten Trios.

Rätschenmühle e.V. Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen/Steige, Fon: 07331-42220, Alle Infos und Tickets unter: www.raetsche.com

Programmübersicht

Fr. 17.6., 20.00 Uhr: Konzert – Sweet Alibi

Fr. 24.6., 20.00 Uhr: Konzert

Trio Sfera – »Sense & Sensibility«

Fr . 23.9.: Treffpunkt – Eröffnungsveranstaltung Kulturherbst

Sa. 24.9.: Konzert – Jakob Manz Projekt

Fr. 30.9.: Konzert – Joseph Parsons & Band

Fr. 7.10.: Konzert – The Henry Girls

»Far Beyond the Stars Tour«

Sa. 8.10.: Musikkabarett – Jess Jochimsen »Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben.«

Sa. 15.10.: Kabarett – Holger Paetz

»Liebes Klima, gute Besserung!«

Fr. 28.10.: Konzert – Dominik Plangger »ansichtshalber«