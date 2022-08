Stauferfestspiele: My Fair Lady

Im Rahmen der Stauferfestspiele wird das berühmte Musical in Göppingen aufgeführt. Ein faszinierender Charme entsteht, wenn international renommierte Opernsänger und Schauspieler mit regionalen Sängern und Musikern auf der Bühne stehen. Am New Yorker Broadway und im Londoner Westend brachte es das Musical innerhalb weniger Jahre auf über 5.000 ausverkaufte Vorstellungen und ist seitdem eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Das Musical beruht auf der Grundlage des Schauspiels »Pygmalion« des irischen Literaturnobelpreisträgers Bernard Shaw und wurde vom Komponisten Frederick Loewe mit unsterblichen Melodien wie »Ich hätt getanzt heut Nacht«, »In der Straße, mein Schatz, wo du lebst« und »Mit nem kleenen Stückchen Glück« vertont.

My Fair Lady, 2.-4. & 8.-9. September, 19.30 Uhr, Sonntag 18 Uhr, Werfthalle, Göppingen www.staufer-festspiele.de