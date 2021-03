»1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland« – Programm in Heilbronn

Das Jahr 2021 steht unter dem Motto »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Auch in Heilbronn gibt es dazu ein vielfältiges Programm, das unterschiedliche Facetten des jüdischen Lebens vorstellt. So ist das Programm für ein Festjahr entstanden, das Begegnungen ermöglicht – zum Gedankenaustausch, für gute Gespräche, zum Abbau von Vorurteilen – und auch, um aus möglicherweise vorhandener Fremdheit gegenseitige Wertschätzung und Freundschaft werden zu lassen.

Alle Veranstaltungen und Informationen, gegebenenfalls zu Eintritt und Anmeldung, finden Interessierte im digitalen Veranstaltungskalender der Stadt Heilbronn. Unter der Kategorie »1700 Jahre jüdisches Leben« sind alle Veranstaltungen gebündelt.

Zu den Veranstaltern gehören die Stadt Heilbronn mit den Kulturinstituten Literaturhaus, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Städtische Museen, Städtische Musikschule und Theater sowie die Jüdische Gemeinschaft Heilbronn, der Freundeskreis Synagoge Heilbronn e.V., die Evangelische und Katholische Erwachsenenbildung, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, die Initiative Kommunales Kino Heilbronn e. V., der Runde Tisch Stolpersteine, die Volkshochschule. Die Federführung bei der Entwicklung des Programms hatte das Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn.Zum Programm, das sich über das gesamte Jahr 2021 erstreckt, gehören Vorträge, Musikveranstaltungen, Lesungen oder Filmvorführungen. Ein besonderes Format ist die Literarische Mittagspause, eine Ringlesung durch die ganze Stadt.

Die Programmbroschüre gibt es unter www.heilbronn.de/juedisches-leben