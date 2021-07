1250 Jahre Neckarsulm – »Vollerleben«

Eigentlich war ein großes Stadtfest zum ­Jubiläum geplant – dann kam Corona. Trotzdem feiert ­Neckarsulm sein Stadtjubiläum: Am 9., 10. und 11. Juli wird es verschiedene, dezentrale Veranstaltungen in der ­Innenstadt und im Stadtgebiet geben. Zusätzlich werden die Bürgerinnen und Bürger durch verschiedene Aktionen zum Mitmachen eingebunden. So soll trotz allem gebürtige Feierstimmung aufkommen.

Es ist ein historisches Datum: Am 10. Juli feiert die Stadt Neckarsulm ihr 1250-jähriges Bestehen. Den Auftakt des Jubiläumswochenendes bildet der feierliche Festakt am Samstag, 10. Juli, in der Sporthalle der Ballei. Ehrengast beim Festakt ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hält die Festansprache zum Jubiläum »Stadt Neckarsulm – 1250 Jahre VOLLERLEBEN«. Der zweite Festtag, Sonntag, 11. Juli, beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Ballei. Festakt und Festgottesdienst werden von der Städtischen Musikschule musikalisch umrahmt. Solisten und kleine Ensembles der Musikschule begleiten auch das Festwochenende in der Innenstadt mit Straßenmusik. Am Festsonntag gibt es zudem ein Serenadenkonzert im Innenhof der Musikschule. An beiden Festtagen sorgen Straßenkünstler als sogenannte Walk-Acts für Corona-konforme Unterhaltung in der Innenstadt. Auf dem Marktplatz findet die RadSTARaktion im Rahmen der Initiative RadKULTUR statt.

Im Sinne des Jubiläums-Mottos »Stadt Neckarsulm - VOLLERLEBEN« sind bei der Feier am Festwochenende auch alle Ämter, Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Neckarsulm aktiv mit einbezogen , so Citymanager Daniel Bürkle. »Das Jubiläum beschränkt sich nicht allein auf das Festwochenende, sondern bietet das ganze Jahr über Programm .« Die städtischen Kultureinrichtungen bieten vielfältige Programmpunkte zum Entdecken und Mitmachen an.

Einer der wichtigsten Aspekte des Stadtjubiläums in diesem Jahr ist für Daniel Bürkle die Bürgerbeteiligung: »Zu diesem Zweck haben wir Mitmach-Projekte ins Leben gerufen, bei denen die Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer selbst aktiv werden können. Bei dem Jubiläumssong zum Beispiel hatten wir schlussendlich fast 150 Teilnehmer, die sich unter der Leitung von Martin Renner an der Neuinterpretation des Liedes ‚Im schönsten Wiesengrunde‘ beteiligt haben.«

Daneben werden am Festwochenende im Rahmen einer Installation die Ergebnisse des Kunstprojekts »1250 Neckarsulmer Bilder« präsentiert. »Zeitgleich planen wir ein weiteres Jubiläumsprojekt: Wir sammeln Erinnerungen und Anekdoten zum Jubiläumsjahr, um auch die Eindrücke des vergangenen Jahres ein Stück weit zu verarbeiten«, erklärt Bürkle. Außerdem ist das Jubiläumsprojekt »1250 Bäume und Sträucher für Neckarsulm« in Zusammenarbeit mit der Baumschule Schimmele gestartet. Neckarsulmer Einwohner, Vereine und Unternehmen erhalten die Möglichkeit, Bäume, Obstbäume sowie Zier- und Zwergsträucher auf ihren Grundstücken zu pflanzen.

