5 Jahre Frau und Beruf - Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken feiert Jubiläum

Schon seit fünf Jahren leistet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken als Teil der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH einen wichtigen Beitrag im Bereich Fachkräftesicherung. Mit ihrem Fokus auf „Frau und Beruf“ sieht die Kontaktstelle eine besondere Chance in den weiblichen Fachkräften.

Es ist üblich, Jubiläen zu feiern. Das macht die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken nicht in Form von langen Grußworten, Vorträgen oder Faktenberichten. Sie möchte berühren. Sie möchte klarstellen: „Frau und Beruf gehören zusammen!“ Zu diesem Zweck ist ein Video entstanden, das andere zu Wort kommen lässt. Dieser Videoclip ist nun auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf unter www.frauundberuf-hnf.com zu finden. Im Rampenlicht stehen Kunden*innen, Netzwerkpartner*innen und Unternehmensvertreter*innen, die ihre eigene Perspektive auf das Thema „Frau und Beruf“ aufzeigen.

Zusammenfassend aber noch ein paar Zahlen, die zeigen, was bewegt wurde: über 1.620 Frauen (und Männer) wurden in den fünf Jahren beraten. 41 Mentees aus 24 Ländern wurden durch das Mentorinnen-Programm für Migrantinnen bei ihren Schritten in und auf dem Arbeitsmarkt begleitet. Für Frauen gab es rund 300 kostenfreie Veranstaltungen von A wie „Achtsamkeit“ bis Z wie „Ziele erreichen“. Für Unternehmensverantwortliche wurden mehr als 75 Events organisiert mit Themen wie Führung in Teilzeit und Recruiting der Generationen Y und Z. Auch Unternehmen konnten auf die Expertise der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken mit Fachfragen zu Diversity, Vereinbarkeit, flexiblen Arbeitszeitmodellen und Employer Branding zurückgreifen. Das Team baute mehrere Netzwerke mit auf, lebt Kooperationen und ist in zahlreichen Arbeitskreisen und Gruppen aktiv.

Was treibt die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken an? Sie möchte Frauen darin bestärken, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen – jeden Tag auf das Neue. Interessierte können die Chance auf ein individuelles Beratungsgespräch rund um „Frau und Beruf“ nutzen. Einfach Termin vereinbaren unter frauundberuf@heilbronn-franken.com.