Aktion zum Valentinstag in Heilbronn: Candle-Light-Dinner zum Abholen

Am 14. Februar ist Valentinstag – traditionell die perfekte Gelegenheit, seine Liebsten mit einer süßen Aufmerksamkeit zu überraschen. Heilbronner Gastronomen haben für den kommenden Sonntag besondere Menüs zum Abholen kreiert.

Ob romantisches Abendessen zu zweit oder ein liebevoll ausgesuchtes, persönliches Geschenk: Kleine Aufmerksamkeiten stehen zum Valentinstag nicht nur bei frisch Verliebten hoch im Kurs. Unterstützung bei der Suche nach dem perfekten Präsent bietet dabei in diesem Jahr auch die Seite www.heilbronn.de/valentinstag: Unter dem Motto »Genießen am Valentinstag« hat die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) hier lokale Angebote zum Tag der Liebe zusammengestellt.

So haben einige Heilbronner Gastronomen für den kommenden Sonntag besondere Menüs zum Abholen kreiert. Drei oder vier Gänge, Fisch, Fleisch oder vegetarisch, mediterran oder klassisch gutbürgerlich, die Auswahl ist groß. »Valentin ist traditionell der Tag der Verliebten«, sagt Rainer Mosthaf vom Heilbronner Ratskeller, »da wäre es doch schade, in diesem Jahr gar nichts zu machen.« Am Samstag und Sonntag bietet er mit seinem Team deshalb unter dem Motto »Be my Valentine« die Klassiker des Restaurants sowie ein spezielles Drei-Gang-Menü zum Abholen an. »Kinderleichte Zubereitung zuhause« verspricht der Gastronom – alle Speisen sind portioniert und so zubereitet, dass sie nur noch in Backofen oder Wasserbad erhitzt werden müssen. Wichtige Voraussetzung für das gelungene Candle-Light-Dinner am heimischen Esstisch: Bei allen Anbietern sollte rechtzeitig bestellt werden.

Neben Anregungen für das Pärchenmenü samt passender Weinbegleitung sind auf der Seite im Rahmen des Heilbronner Shop- und Gastrofinders auch zahlreiche Geschenkideen der örtlichen Einzelhändler zu finden. Dank »Click & Collect« kommen sie garantiert noch pünktlich zum Valentinstag an. Und können damit in diesem besonderen Jahr nicht nur Beweise der Liebe, sondern auch der Solidarität sein.