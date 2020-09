Aktionstag am 26. September: Touristische Herbstangebote im Blick

Im Juli 2020 hat die Heilbronn Marketing GmbH mit einem Aktionstag zum Thema »Heilbronn erleben« Lust auf die eigene Heimat gemacht. Zahlreiche Gratis-Angebote wie Stadtführungen, Hotelbesichtigungen und experimenta-Shows haben die Stadt als Urlaubsziel in Szene gerückt, auch bei ihren Bewohnern. Ein zweiter Aktionstag soll nun die Angebote im Herbst zum Ausprobieren anbieten. Am Samstag, 26. September von 10 bis 16 Uhr werden wieder zahlreiche touristische Attraktionen gratis erlebbar. Im Fokus stehen dieses Mal Familien, kulinarische Angebote und das Thema Wein.

Mit einem Glas Wein in der Hand eine Stadtführung machen? Das geht bei der so genannten Schlenderweinprobe. Den neuen Bildungscampus entdecken und erfahren, welche Institutionen und Bildungseinrichtungen hier ansässig sind? Auch eine Stadtführung zu diesem Thema ist im Angebot. Und wer gerne schlemmt, kommt bei der kulinarischen Führung „Ein Appetithäppchen Heilbronn“ voll auf seine Kosten. Stadtführungen, Shows im Science-Dome der experimenta, Fahrten im Heilbronner Sightseeing-Bus, Segwaytouren, Schnupper-Paddeln auf dem Neckar, Führungen im neuen Literaturhaus und Hotelbesichtigungen stehen auf dem Programm an diesem zweiten touristischen Aktionstag.

Von einer wieder etwas stärkeren Nachfrage berichten inzwischen die Touristiker bei der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). „Unsere Stadtführung Stadt am Fluss ist zum Beispiel ständig ausgebucht“, so Hans-Joachim Kurz von der HMG. Gerade Menschen aus der Region würden die Angebote nutzen und seien oft überrascht über die touristische Qualität der Heimat.

Das bestätigt auch Inés Forat von 100 % Kanu&Bike: „Zu Beginn der Sommerferien wurden wir regelrecht überrannt und anhand der Postleitzahlen bei unseren Buchungen können wir sagen, dass sich diesen Sommer sehr viel mehr Menschen aus Heilbronn angemeldet haben“, so die Geschäftsführerin.

Programm und Anmeldungen

Einen detaillierten Überblick über die einzelnen Angebote gibt es auf www.heilbronn.de. Hier kann man sich ab sofort auch für Stadtführungen anmelden, was wegen der Covid-19-Verordnung erforderlich ist. Informationen zu allen Angeboten gibt es auch in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 und unter Telefon 07131 562270.