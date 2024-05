Alle Ergebnisse des 22. Trollinger Marathon in Heilbronn

„Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, welcher Spirit vom Trolli ausgeht“, findet Steffen Schoch, Geschäftsführer der ausrichtenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG). „Freunde, Kollegen, aber auch Läufer, die sich gar nicht kennen kommen hier freundschaftlich zusammen und feiern diesen besonderen von der Weinberglandschaft am Neckar geprägten Landschaftslauf in Heilbronn und im Heilbronner Land“, beschreibt Schoch die Atmosphäre, die den Trolli ausmacht.

Die letzten Tage vor dem Großevent seien wie immer turbulent und herausfordernd gewesen, berichtet indessen HMG-Projektleiter Holger Braun. Nervös müsse er als Hauptverantwortlicher für die Organisation auf Ausrichterseite dennoch niemals werden: „Wir haben mit dem Württembergischen Leichtathletikverband, unseren starken Sponsoren und mit insgesamt rund 900 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein nach 22 ausgetragenen Läufen so eingespieltes Team, dass uns nichts aus der Ruhe bringt“, erklärt er, und sein entspanntes Lächeln bezeugt, dass er den Tag, auf den das ganze Trolli-Team seit Wochen und Monaten hingearbeitet hat, genießt. Und das kann am Sonntag auch Dr. Ariane Pakaki-Buchner vom Württembergischen Leichtathletikverband im Kreis Heilbronn, der den Trollinger Marathon veranstaltet. „Wir spüren am Tag des Trolli eine Mischung aus motivierender Anspannung und Freude über die vielen glücklichen Gesichter der Teilnehmer“, beschreibt sie am Mittag im Bereich des Zieleinlaufs im Frankenstadion zwischen jubelnden Zuschauern und verschwitzen Teilnehmern.

Sportliche Ergebnisse

Insgesamt gingen beim 22. Trollinger Marathon 5.586 erwachsene Teilnehmer an den Start. Für den Mini Trolli am Tag zuvor hatten sich 1.916 Nachwuchsläufer angemeldet. Mit 5.549 erfolgreichen Finshern (bei den Erwachsenen), ergibt das eine beim Trolli übliche sehr gute Quote von 99,34 Prozent.

Ablauf

Pünktlich um 8:45 Uhr starteten 473 (plus 27 Staffeln) Langstreckenläuferinnen und -Läufer, die es beim 22. Trollinger Marathon mit der Königsdisziplin aufnahmen, dem Marathon. Für den Halbmarathon, das mit Abstand größte Teilnehmerfeld mit 2.693 Startern knallte die Pistole von Sportbürgermeisterin Agnes Christner um 10 Uhr ein zweites Mal, bevor um 10:45 Uhr die Läuferinnen und Läufer auf die gut nachgefragte 10-km-Distanz (1.446 Starter) in der Badstraße an den Start gingen. Dann ging es Knall auf Fall weiter mit den Startschüssen: Um 10:50 starteten 548 Walker und Nordic, und kurz bevor bereits die Sieger des Marathons und Halbmarathons auf die Zielgerade im Frankenstadion einbogen, starteten um 10:55 Uhr noch schnell die 345 Teilnehmer der neuen Kurz-Distanz, dem Zehnteleslauf (4,5 km).

Marathon (Bruttozeiten)

Frauen

1. Platz: Bettina Englisch (TSG 1845) mit 3:00:51

2. Platz: Eva Lang (Lidl Stiftung) mit 3:05:40

3. Platz: Silvia Felt (Ideen, die bewegen Weinheim) mit 3:08:49

Männer

1. Platz: Dickson Kurui (Schöneck) mit 2:29:26

2. Platz: Vasilii Keminskii (Freiburg St. Georgen) mit 2:30:01

3. Platz: Michael Chalupsky (engelhorn-sports-team) mit 2:31:52

HM (Bruttozeiten)

Frauen

Platz 1: Jasmin Volz (MTG Mannheim) mit 1:25:24

Platz 2: Sandra Burkhardt (Espenhain &Davids Schorndorf) mit 1:27:07

Platz 3: Anika Tittmann (Beilstein) mit 1:28:59

Männer

1. Platz: Patrick Ereng (Schöneck) mit 1:10:35

2. Platz: Patric Meinike (LG Olympia) mit 1:10:42

3. Platz: Dustin Uhlig (TSG 1845) mit 1:11:21

10 km (Bruttozeiten)

Frauen

1. Platz: Isabel Leibfried (TSG 1845 Heilbronn) mit 0:38:40

2. Platz: Iris Rautenberg (TSG 1845 Heilbronn) mit 0:39:01

3. Platz: Natalia Keil (KEIL GmbH) mit 0:41:12

Männer

1. Platz: Volker Goineau (Absolute Run Crew) mit 0:33:52

2. Platz: Simon Friedrich (SCHUNK Speedys) mit 0:35:24

3. Platz: Marco Lack (SLK Kliniken Heilbronn) mit 0:35:32

Schnellste Staffeln

1. Platz: Daniel Raudenbusch, Marcel Rischert und Robin Siegel (Genossenschaftskellerei Heilbronn) mit 2:51:23

2. Platz: Manuel Fiedler, Markus Berger und Andreas Fiedler (BSG Kreissparkasse Ludwigsburg) mit 3:07:58

3. Platz: Jürgen Welz, Timo Heußer, Sven Reger (Audi Trimmdichgruppe Fieselschweif) mit 3:24:45

Kinderläufe

Der bisher Teilnehmerstärkste Mini Trolli mit 1.916 angemeldeten Kindern und Jugendlichen war einen Tag vorher, am Samstag, ein echtes Highlight in der Heilbronner Sportwelt. 400 Meter, 800 Meter, 1,5 Kilometer und 3 Kilometer waren die Distanzen auf denen der Trolli-Nachwuchs sich beweisen konnte. Bei den ganz Kleinen (400 m) gab es noch keine Zeitmessung. Ab der 800-Meter-Distanz können alle Ergebnisse online nachgelesen werden. Sichtlich stolz präsentierten sich die Nachwuchsläufer vom Kleinkindalter bis zum Jugendlichen mit Trikot und Medaille vor den Kameras der Eltern und Großeltern.

Alles rund um den Lauf, Ergebnisse und Finisher-Fotos gibt es unter www.trollinger-marathon.de.