Anmeldungen zum Trollinger Marathon laufen bereits

Mehr als 6.000 Läufer erwartet Heilbronn am 5. Mai 2024 zum 22. Trollinger Marathon. Die Strecken beim Trollinger Marathon sind bekanntermaßen anspruchsvoll, geht es doch bergauf und bergab in den Weinberglandschaften rund um Heilbronn. Doch genau diese Herausforderung und der Mix zwischen Stadt und Natur haben den Trolli, wie er liebevoll genannt wird, bei den Sportlern so beliebt gemacht. „Die Zuschauer feiern den Trollinger Marathon, ohne sie und ohne die gut 900 Helfer hätte der Trolli nicht diese Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus“, ist sich Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH sicher.

Neben der Königsdistanz, dem Marathon ist auch der beliebte Halbmarathon im Programm. Abgerundet wird das Angebot vom 10km-Lauf und dem 10km-Walking, sowie dem Staffel-Marathon. Neu in diesem Jahr ist mit 4,5 km Distanz der Zehnteleslauf als Hobby-/Freizeitlauf. Der Nachwuchs tritt beim Bambini-Lauf, beim Mini-Marathon oder beim Kinder-/Jugendlauf bereits am Samstag, 4. Mai an.

Bis zum 31. Januar 2024 gilt die erste von drei Preisstufen, schnell anmelden lohnt sich.

Alle wichtigen sportlichen und organisatorischen Informationen rund um das Laufereignis sowie die Anmeldemodalitäten gibt es im Internet unter www.trollinger-marathon.de.