AOK Heilbronn-Franken: Persönlicher Service direkt in Neckarsulm

Vor Ort für die Menschen da sein, dies ist eine gemeinsame Herzenssache der neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AOK-KundenCenters Neckarsulm. »Gesundheit ist eine persönliche Angelegenheit, da sollte man sich darauf verlassen können, dass Anliegen ortsnah, in einer wohltuenden Atmosphäre, vertraulich besprochen werden können«, erklärt KundenCenter-Leiter Thomas Fischer.

Das AOK-Gebäude an der Ecke Goethestraße/Friedrichstraße hat eine Vielzahl von Parkplätzen, einen barrierefreien Zugang und präsentiert offene, lichtdurchflutete Räume, die den Erfordernissen des Datenschutzes ebenso Rechnung tragen, wie den individuellen Beratungsbedürfnissen der Kunden. Thomas Fischer: »Unser Anspruch ist die beste Versorgung unserer rund 28.000 Versicherten, ausgezeichnete Leistungen und ein optimaler Service – nicht in weiter Ferne, sondern hier, in Neckarsulm.«

AOK Heilbronn-Franken

Goethestraße 2 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132 9760-72. · www.aok-bw.de