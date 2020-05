City-Tour-Bus Heilbronn startet am Freitag, 29. Mai 2020 in die Saison

Einstieg nur vorne, Ausstieg nur hinten. Einzelne Sitze sind gesperrt und Gäste müssen einen Mundschutz tragen. So startet der rote Sightseeing-Bus am kommenden Freitag, 29. Mai in die Saison 2020. »Wir haben zahlreiche Maßnahmen für den Infektionsschutz umgesetzt und sind nun startklar für City-Touren in Heilbronn«, erklärt Betreiber Sascha Wilms.

Anders als im BUGA-Jahr gibt es fortan wieder nur eine Route, die von der Innenstadt über den Heilbronner Osten bis in die Weinberge führt und unterwegs zahlreiche Aus- bzw. Wiedereinstiegsmöglichkeiten bietet. Gemäß dem Motto »Hop On Hop Off« könne die Gäste an neun Stationen aussteigen, die Gegend auf eigene Faust erkunden, um dann in der nächsten Runde wieder aufzuspringen.

Ab 29. Mai fährt der Bus von Freitag bis Montag dreimal täglich. Um 10:30, 12:30 und um 14:30 Uhr. Startpunkt ist die Haltestelle am Ibis-Hotel. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde und 40 Minuten. Tickets gibt es bei der Tourist-Information Heilbronn (Kaiserstraße 17) und bei den Service-Centern der Heilbronner Stimme.