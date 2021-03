Die Einzelhandelsgeschäfte müssen zwar wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen bis auf weiteres geschlossen bleiben. Einkaufen können Kunden aber dennoch bei vielen Geschäften in Neckarsulm – nach dem Prinzip »Click and Collect«: Der Kunde wählt den gewünschten Artikel entweder im Online-Shop aus oder bestellt ihn telefonisch beim Händler seiner Wahl. Am Telefon können sich die Kunden auch beraten lassen. Der Händler bereitet dann die bestellte Ware zur Abholung vor und vereinbart mit dem Kunden einen Abholtermin. Bezahlt wird beim Abholen vor Ort. Dabei werden die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Welche Einzelhandelsgeschäfte in Neckarsulm diesen Bestell- und Abholservice anbieten, zeigt die Übersicht im Serviceverzeichnis. Dieses finden Nutzer auf der städtischen Homepage unter www.neckarsulm.de > Online-Rathaus > Infos zum Coronavirus > Überblick der Neckarsulmer Gewerbetreibenden mit Angeboten für Bestellungen/Abholungen bzw. Click & Collect“. Der städtische Citymanager Daniel Bürkle hat das Verzeichnis angelegt und aktualisiert es laufend. Wer Änderungen oder Ergänzungen mitteilen möchte, kann sich jederzeit an Daniel Bürkle, E-Mail: daniel.buerkle@neckarsulm.de wenden.

»Unterstützen Sie den örtlichen Einzelhandel in dieser schwierigen Situation und nutzen Sie, wo immer es möglich ist, den Bestell- und Abholservice der Neckarsulmer Gewerbetreibenden«, appelliert Daniel Bürkle an die Bürgerinnen und Bürger. »So helfen Sie mit, dass die Vielfalt im Neckarsulmer Einzelhandel auch nach der Corona-Krise erhalten bleibt.«

E-Mail: daniel.buerkle@neckarsulm.de; Click and Collect-Service in Neckarsulm: www.neckarsulm.de