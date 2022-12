Edeka Ueltzhöfer spendet 20.500 Euro an Heilbronner Organisationen

Wie es mittlerweile Tradition ist, spendete Edeka Ueltzhöfer auch in diesem Jahr zum Jahresende Geld für soziale Organisationen und Projekte. Insgesamt 20.500 Euro gingen an die Paul-Meyle-Schule, den Kinderschutzbund Heilbronn, Hope for Children sowie an die Große Hilfe für kleine Helden.

Die Aktion sei Jahr für Jahr ein bedeutender Anlass für das Unternehmen, betonte Geschäftsführer Steffen Ueltzhöfer bei der Übergabe der Spendenschecks in den Räumlichkeiten des kUEchenwerks in dem Edeka-Markt in Heilbronn-Sontheim. "Es ist mir und meiner Familie ein großes Anliegen, diese tollen Projekte zu unterstützen." Seit über zehn Jahren spenden er und seine Familie jedes Jahr für Projekte aus der Region. Ueltzhöfer wolle dort eingreifen, wo der Staat oft aufhöre. "Die Schwächeren in unserer Gesellschaft werden häufig ignoriert. Aber gerade die Kinder sind unsere Zukunft und dürfen nicht ignoriert werden."

Die Paul-Meyle-Schule erhielt insgesamt 8000 Euro für den Bau einer neuen Spielebene in ihrem Schulkindergarten. Leiterin Lena Ackermann-Edelmann erklärt: "Es handelt sich dabei um eine Maßanfertigung eines Schreiners mit extra breiten Treppenstufen." Die Kosten für die Holzkonstruktion hat Ueltzhöfer vollständig übernommen. Die Kinder haben die vor einer Woche fertiggestellte Spielebene bereits in Betrieb genommen und viel Spaß daran, so Ackermann-Edelmann. Als Dankeschön schenkten sie Steffen Ueltzhöfer ein selbst gefertigtes Bild. "Das hängen wir definitiv bei uns auf", freut sich ein sichtlich bewegter Ueltzhöfer.

Auch in diesem Jahr wurde der Kinderschutzbund Heilbronn mit einem Spendenbeitrag von 5000 Euro unterstützt. Das Projekt ermögliche Essenpatenschaften in Kitas und Schulen aus der Region, erklärt Martina Gröm, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. "Die Spenden finanzieren ein warmes Mittagessen für Kinder, die sich das nicht leisten können. Das Ganze passiert ungesehen, damit keine Scham aufkommt, denn "Armut begleitet Kinder und Familien überall hin und wir wollen ein Fingerzeigen vermeiden", so Gröm. Ein Teil der Spendensumme werde zudem in das Familiencafé "Pünktchen" in Heilbronn investiert.

Ebenfalls eine Summe von 5000 Euro erhielt die Organisation "Hope for Children", die Ueltzhöfer von Anfang an regelmäßig unterstützt habe, so Vorstandsmitglied Kathrin Walz. Der Fokus liege bei ihnen auf Inklusion mit besonderem Fokus auf Sportpatenschaften, die es armutsbetroffenen Kindern ermögliche, am Vereinsleben in der Region teilzuhaben. "Ich finde es bemerkenswert, dass Steffen Ueltzhöfer bsn heute mit seiner Stimme herausgeht und zu sozial relevanten Themen nicht still bleibt. Das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je", so Walz. "So kann Inklusion wirklich gelebt werden."

2500 Euro gingen schließlich an das Projekt "Große Hilfe für kleine Menschen". Dieses unterstützt das Unternehmen Edeka Ueltzhöfer mit dem Verkauf der so genannten "Heldenmarmelade". So werden auch die Kunden in die Spendenaktion mit einbezogen, wie Steffen Ueltzhöfer betont.

Es sei ihm ein Herzensanliegen, bei gesellschaftlich relevanten Themen und Problemen nicht zu schweigen oder untätig sitzen zu bleiben, erklärt Ueltzhöfer. "Ich finde es bedenklich, dass solche tollen Projekte teilweise finanzielle Probleme haben oder sogar regelmäßig um ihre Existenz kämpfen müssen." Deshalb wolle er auch in Zukunft weiterhin regelmäßig für Projekte in der Region spenden. "Wenn ich sehe, wie die Kinder darauf reagieren, was diese Projekte und Organisationen ermöglichen, geht mir das Herz auf. Ich verspreche, wir machen gerne weiter."