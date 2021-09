Elf Tage Weindorf Auslese gehen zu Ende: Veranstalter ziehen positive Bilanz

An elf Tagen gab es eine so große Anzahl an verschiedenen Weinangeboten in und um Heilbronn, dass die Besucher die Qual der Wahl hatten. Von Premiumprobe bis Tuk-Tuk-Fahrten im Weinberg war auch die Vielfältigkeit der diesjährigen Weindorf Auslese nochmal etwas größer als im vergangenen Jahr. Insgesamt ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz, wenn auch nicht alle der insgesamt 240 Einzelveranstaltungen an 45 Orten gleich gut angenommen wurden.

Von Weindorf-Feeling schwärmen vor allem die Besucher der kleinen Weinfeste auf den Weingütern. Auch die einzelnen Weinstände, wie beispielsweise in Lauffen auf dem Kiesplatz oder im Botanischen Obstgarten in Heilbronn konnten in den zurückliegenden Tagen viele Besucher glücklich machen.

Die Weinproben, welche für die Weindorfgemeinschaft durch die Heilbronn Marketing GmbH organisiert wurden, waren bis auf wenige Restplätze bei der Auftaktveranstaltung, der Premiumprobe in der Harmonie, ausgebucht.

Vereinzelt mussten Angebote aufgrund mangelnder Nachfrage aber auch abgesagt werden. Alles in allem ziehen die Veranstalter jedoch eine positive Bilanz. „Wir haben von Besuchern sehr viel sehr positives Feedback erhalten“, berichtet Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Natürlich würden sich alle darauf freuen, dass wieder ein normales Weindorf rund ums Rathaus stattfindet, aber bereits heute sei klar, dass die qualitätsvollen Weinangebote der Weindorf Auslese in und um Heilbronn eine Zukunft hätten, so Schoch. Die Möglichkeit, so tiefgründig an das Thema Wein herangehen zu können, biete eine neue Qualität, die von den Teilnehmern dankend angenommen worden sei. Die Themenweinproben, bei denen das Publikum von ausgewiesenen Experten in die fachliche Welt des Weinanbaus und den Wein eingeführt wurde, „nennen wir intern scherzhaft bereits Bürger-Uni“, sagt Schoch. Ob Zum Thema Bibel und Wein, Schoko und Wein oder Kabarett und Wein, oder Trolli und Vernatsch, hätten die Besucher nicht nur einen genussvollen Abend erleben können, sondern immer auch etwas gelernt.

Die Veranstaltungen zur Weindorf Auslese hätten mit Ihrer Unterschiedlichkeit viele regionale Weinfreunde – und auch Touristen begeistert, berichtet der Geschäftsführende Vorstand der Lauffener Weingärtner, Marian Kopp. „Wir haben am oft gut besuchten Veranstaltungsort Wein im Park bzw. Kiesplatz Lauffen viele sehr glückliche Weingenießer begrüßen dürfen, die das vielfältige und einfallsreiche Engagement der Weinerzeuger aus der Weindorf-Gemeinschaft gelobt haben“, so Kopp. Dennoch sei von den Besuchern immer wieder auch die Vorfreude auf das große Weindorf in Heilbronn, das hoffentlich im nächsten Jahr wieder stattfinden könne, geäußert worden.

Dass die VINUM Riesling Champions mit der Siegerehrung und einer anschließenden Messe zum dritten Mal in Heilbronn zu Gast waren, sei ein wichtiges Signal für die Weinstadt Heilbronn, urteilt Steffen Schoch. Wann hätte man schon die Chance, die besten Rieslinge Deutschlands an einem Ort zu verkosten, fragt er. Die Weiße Rieslingnacht im Panorama-Saal des Parkhotels sei ein gebührender Abschluss für die Weindorf Auslese 2021.

Der hohe Aufwand, der in der Organisation und Durchführung dieses Formats für alle Beteiligten liege, habe sich gelohnt, so das Resümee der Veranstalter. Hier pflichtet Nico Weinmann, als Verkehrsvereinsvorstand bei. Es sei eine Freude zu sehen, wie sich die Weinstadt Heilbronn in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat. Das sei nur dadurch möglich, dass viele Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen. „Und das jüngste gemeinschaftliche Projekt mit überregionaler Strahlkraft ist die Weindorf Auslese!“, so Weinmann.

Weindorf-Sprecher Daniel Drautz freut sich besonders, dass der Weinstand auf dem Kiliansplatz gut angenommen wurde. „Hier konnten und können wir immer noch bis 10. Oktober ein bisschen Weindorf-Feeling mitten im Zentrum bieten“, was sich auch positiv auf die Frequenz in der Heilbronner Innenstadt auswirkt.