Erfolgreiche Suchaktion nach verschwundener Seniorin aus Möckmühl

Die Suche nach einer 81-jährigen Frau endete am späten Samstagabend mit dem gesunden Auffinden der Seniorin. Nachdem diese von einem Spaziergang am Nachmittag am Ortsrand von Möckmühl nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, verständigte der Ehemann die Polizei.

Mit einem Großaufgebot begann dann gegen 19 Uhr die Suche. Neben den Streifen und einem Hubschrauber der Polizei waren die Rettungshundestaffel Heilbronn sowie die örtliche Freiwillige Feuerwehr an der Suche beteiligt. Parallel wurde von der Polizei auch ein Aufruf in den sozialen Medien veranlasst. Hier gingen dann mehrere Hinweise von Personen ein, die die Frau im Laufe des Nachmittags im Bereich Möckmühl gesehen hatten. Letztendlich konnte die Frau gegen 23.12 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe der Tennisanlagen Möckmühl von den Kräften der Feuerwehr wohlbehalten gefunden und wieder zu ihrer Familie gebracht werden.