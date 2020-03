Neue Mensa auf dem Bildungscampus Heilbronn: Eröffnung am 18. März

Nach fast zwei Jahren Planungs- und Bauzeit ist es endlich soweit: Das Studierendenwerk Heidelberg und die Dieter Schwarz Stiftung eröffnen am Mittwoch, 18. März feierlich die neue Mensa auf dem Bildungscampus in Heilbronn.

Die neue Mensa ist Teil des Platzes und in die neu geschaffene Topografie eingebunden. Auf diese Weise entsteht ein begehbarer »Grüner Hügel«. Eine Diagonale, an der die Zugänge liegen, teilt den Hügel in zwei Bereiche. Von der Eingangsebene wird der Speisebereich im Untergeschoss erreicht. Ein großer Tiefhof so

Bildungscampus Heilbronn Mensa

rgt für die Belichtung und bietet Sitzplätze im Freien. Die mehrfach gekrümmte Dachschale prägt den großen offenen Raum. Ziel ist, damit einen bewussten Gegensatz zu den klar gegliederten Nutzungsbereichen in den Seminargebäuden der Hochschulen zu setzen.

»Es entsteht ein unverwechselbarer ganztägig nutzbarer Lernort im Zentrum des Bildungscampus«, so Ilona Werz-Rein, Pressesprecherin des Architektenbüros Auer Weber. Zusammen mit den kürzlich eingeweihten Gebäuden auf dem Bildungscampus sei damit die von Auer Weber im Masterplan 2013 entworfene Entwicklung des Bildungscampus Mitte und des Bildungscampus Nord zunächst abgeschlossen.

Die feierliche Eröffnung am Mittwoch, 18. März 2020 um 11 Uhr wird mit einer offiziellen Ansprache der Vertreter der Bildungseinrichtungen sowie von Achim Söding aus dem Büro Auer Weber beginnen. Im Anschluss wird dann das Eröffnungsband durchschnitten und offiziell das erste gemeinsame Mittagessen im neu eingeweihten Speiseraum eingenommen.