Experimenta Heilbronn – 2021 startet mit Jugend forscht

Trotz zweier Lockdowns konnte die experimenta im letzten Jahr 127.847 Besucher verzeichnen. Beliebt bei den Gästen war auch das Schiff MS experimenta, das bei seiner Tour durch Süddeutschland an allen zehn Stationen ausgebucht war.

In der experimenta steht das Jahr 2021 weitgehend im Zeichen von Jugend forscht und dem Motto »Lass Zukunft da«. Während der Landeswettbewerb Baden-Württemberg vom 22. bis 24. März von der experimenta in Kooperation mit dem natec Landesverband als Patenunternehmen digital ausgerichtet wird, ist das Bundesfinale vom 27. bis 30 Mai als Präsenzveranstaltung in Deutschlands größtem Science Center geplant. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Online-Angebote der Forscherwelten für Schüler aller Altersklassen, die als gelungene Mischung aus Mitmachangeboten und interessanten Vorträgen eine willkommene Abwechslung zum Homeschooling bieten. Die speziell für Jugendliche und junge Erwachsene konzipierten SciDay-Vorträge greifen zukunftsweisende Themen auf: International anerkannte Wissenschaftler referieren beispielsweise zu Themen wie Batterietechnik, Servicerobotik oder Computerlinguistik. Dass die Förderung von Mädchen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) der experimenta besonders am Herzen liegt, unterstreichen die Programme Girls‘ Day College und Girls‘ Digital Camps.

In den Entdeckerwelten kündigt sich mit der Sonderausstellung »Ozeane – Eine Reise in verborgene Welten« im Juni eine der Hauptattraktionen des Jahres an. Die rund 800 Quadratmeter große Ausstellung vom American Museum of Natural History in New York wird erstmals in Deutschland zu sehen sein. Sie bildet den Auftakt zum Aktionszeitraum »Wasserwelten«, in dem die experimenta von Juni bis November eine Vielfalt an Mitmachprogrammen, Filmen, Vorträgen und Workshops anbietet. Wissenswertes über ein unterschätztes Organ erfahren die Besucher in der am 2. Dezember startenden Sonderausstellung »Darm mit Charme«, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Giulia Enders basiert.

Neue Wege schlägt die experimenta bei der Berufsausbildung ein. Seit September 2020 ist das Science Center als Ausbildungsstätte aktiv. Die ersten drei Azubis gingen in den Bereichen Büromanagement, IT und Mediengestaltung an den Start. Außerdem hat die experimenta seit Herbst 2020 eine duale Studentin im Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement mit dem Schwerpunkt Human Resources an Bord. Auch Freiwilligendienste sind jetzt möglich.

