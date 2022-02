Flächendeckender Glasfaserausbau in Heilbronn angestrebt

Bis Ende 2027 sollen mindestens 95 Prozent der Heilbronner Haushalte und Unternehmen durch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau Zugang zu einem glasfaserbasierten Internetanschluss erhalten. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, haben die Stadt Heilbronn und der Telekommunikationsanbieter Deutsche GigaNetz GmbH eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. „Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung einer zukunftsfähigen, digitalen Infrastruktur und damit eines attraktiven Wirtschaftsstandortes“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Die Kooperation bringt die Stadt Heilbronn auf ihrem Weg zur digitalen Stadt entscheidend voran.“ Den Weg dorthin hatte die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) mit dem Abschluss einer Kooperationsrahmenvereinbarung mit dem Hamburger Telekommunikationsdienstleister Deutsche GigaNetz im Juni 2021 geebnet. Bei der WHF ist das Gigabitkompetenzzentrum der Region Heilbronn-Franken angesiedelt, die Stadt Heilbronn ist Gesellschafter der WHF.

Der Heilbronner Gemeinderat hat sich einstimmig für die Kooperation mit der Deutschen GigaNetz im Dezember vergangenen Jahres ausgesprochen. Laut Breitbandatlas des Bundes verfügen bislang erst zwei Prozent der Heilbronner Privathaushalte über einen gigabitfähigen Glasfaseranschluss. „Ein leistungsfähiger Internetanschluss wird in Zukunft immer wichtiger, beispielsweise für das Arbeiten von zuhause, und spielt bereits heute eine große Rolle sowohl bei der Standortwahl für Unternehmen als auch bei der Wahl des Wohnorts“, sagt Juri Jacobi von der Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen.

Die direkte Ansprache der Kunden soll laut der Deutschen GigaNetz, die eine Niederlassung im WTZ-Turm im Zukunftspark Wohlgelegen eingerichtet hat und die Eröffnung einer Geschäftsstelle in der Innenstadt plant, im dritten Quartal dieses Jahres beginnen. Aufgrund der Größe des Stadtgebiets wird der Ausbau des super schnellen Glasfasernetzes abschnittsweise erfolgen. „Wir freuen uns, das Internet mit Lichtgeschwindigkeit nach Heilbronn zu bringen, wenn sich 35 Prozent aller Haushalte für einen Anschluss entscheiden“, sagt Wolfram Thielen, verantwortlicher Geschäftsführer der Deutschen GigaNetz für das Gigabitprojekt Heilbronn Franken. „Eine flächendeckende Glasfaserversorgung ist eine Investition in die digitale Zukunft und in die ökologische Nachhaltigkeit mit rund 50 Prozent weniger Energieverbrauch im Netzbetrieb.“ Schon heute bietet die Deutsche GigaNetz Bandbreiten von 1 000 Mbit/s im Download und Upload für Privatkunden und 10 000 Mbit/s symmetrisch für Geschäftskunden an.

Durch die geschlossene Kooperationsvereinbarung ergibt sich keine Exklusivität für die Deutsche GigaNetz GmbH. Auch andere Telekommunikationsanbieter können weiterhin Glasfasernetze in Heilbronn ausbauen und betreiben. Zudem wird die Deutsche GigaNetz ihr Netz künftig auch anderen Telekommunikationsunternehmen bereitstellen und sucht den Schulterschluss mit bestehenden Anbietern von Glasfaserinfrastrukturen.