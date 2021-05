Haigern Live! Festival 2021 wird abgesagt

Das geplante Haigern Live! Festival 2021 muss zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Im aktuellen Umfeld sehe man keine Möglichkeit, das Festival dieses Jahr durchzuführen, so die Veranstalter.

Bereits 2020 konnte das beliebte Festival in Talheim nicht stattfinden. Die Beschränkungen der Corona-Pandemie machten eine solche Veranstaltung nicht möglich. Für 2021 waren nun bereits rund 15 Künstler gebucht, das Event war für den Zeitraum 23. bis 26. Juli geplant. Die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen und eine mögliche Genehmigung, die erst sehr kurzfristig erteilt werden könne, sei allerdings zu groß, so die Organisatoren um André Späth. Das Risiko sei einfach zu groß und man habe sich deshalb entschieden, Haigern live auch 2021 abzusagen.

Beim letzten Festival 2019 hatte das Erfolgsfestival Haigern Live! in Talheim einen Besucherrekord mit 36.700 Gästen gemeldet. Die Organisatoren stehen aktuell mit den geplanten Künstlern für 2021 in Kontakt, um die Weichen für 2022 zu stellen. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Team bereits in den nächsten drei Wochen mit guten Neuigkeiten bezüglich des kommenden Jahres melden werden. Bis dahin bitten sie allerdings noch um »ein wenig Geduld«.