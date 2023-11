Handwerkskammer und Ipai kündigen Partnerschaft an

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken und der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) beabsichtigen, eine Partnerschaft einzugehen. Dazu haben Kammerpräsident Ulrich Bopp, Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr und Ipai-Geschäftsführer Moritz Gräter nun eine Absichtserklärung unterschrieben. In dem so genannten „Letter of Intent“ wird vereinbart, eine gemeinsame Veranstaltungsreihe zu konzipieren und umzusetzen sowie zeitnah eine Kooperationsvereinbarung auszuarbeiten. Ziel ist es, Handwerksbetriebe in der Region an das Thema Künstliche Intelligenz (KI) heranzuführen und sie mit Start-ups und Forschungsinstituten zu vernetzen.

„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie bei der digitalen Transformation. Sie bietet eine große Bandbreite an Möglichkeiten, niederschwellig und mit vergleichsweise geringem Kostenaufwand Geschäftsprozesse zu vereinfachen, Arbeitsabläufe zu optimieren oder die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten zu verbessern“, kommentiert Ulrich Bopp die Zusammenarbeit mit dem Ipai.

Für Ralf Schnörr ist die Beschäftigung mit KI ein wichtiger Baustein in Richtung Handwerk 4.0. „Viele Handwerksbetriebe sind bei der Digitalisierung weiterhin zurückhaltend. Mit KI bietet sich ihnen die Chance, unkompliziert in die digitale Transformation einzusteigen und schnell Erfolge zu erzielen“, sagt der Chef der Handwerkskammer. Im Vorfeld hat die Handwerkskammer bereits die hausinternen Unternehmensberater in Zusammenarbeit mit dem Ferdinand-Steinbeis-Institut im Bereich KI geschult.

Moritz Gräter sieht im Handwerk eine große Chance für den Ipai, einen wichtigen Wirtschaftszweig bei der digitalen Transformation mitzunehmen. „Die Kontakte mit Handwerksbetrieben eröffnen uns neue Perspektiven für konkrete Anwendungsfälle“, sagt er. Erste Handwerksbetriebe in der Region wie beispielsweise Bäckereien haben laut Gräter KI bereits erfolgreich im Einsatz. „Aber für den Großteil der Betriebe ist KI noch Neuland“, räumt er ein. Mit der angestrebten Partnerschaft ist der Grundstein für einen intensiven Austausch gelegt.

Geplant sind vorerst drei Veranstaltungen, um Handwerksbetriebe mit Startups und Forschungseinrichtungen zusammenzubringen. Die erste findet am 30. November um 17.30 Uhr im Ipai Space statt. Bei dieser zweistündigen Auftaktveranstaltung tauschen sich Handwerksbetriebe mit den Start-ups mmmake und appliedAI sowie den Forschungseinrichtungen Ferdinand-Steinbeis-Institut und Fraunhofer IAO aus.