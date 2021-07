Heilbronn ist Kult – Endlich geht es weiter

Konzerte, Lesungen und Theater sind in Heilbronn wieder zu erleben. Am 24. Juni startete die neue Auflage der im vergangenen Jahr sehr erfolgreichen Open-Air-Veranstaltungsreihe »Heilbronn ist Kult«. »Nach den entbehrungsreichen Monaten stehen wir in den Startlöchern, um den Menschen wieder Kunst- und Kulturangebote zu machen und die ­Innenstadt zu beleben«, verspricht Oberbürgermeister Harry Mergel.

»Es ist uns auch eine Herzensangelegenheit, den Heilbronner Künstlern und Künstlerinnen nach der langen Pause wieder eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten«, sagt Bürgermeisterin Agnes Christner. Zu den bereits im Vorjahr bespielten Orten, dem Deutschhof-Innenhof, der Inselspitze und dem Bildungscampus Heilbronn am Europaplatz, kommt das Freie Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn in der Olgastraße neu hinzu.

Die Kulturabteilung hat ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen und die verschiedensten Interessen und Geschmäcker zusammengestellt.

Vom 5. bis 17. Juli präsentiert Archivdirektor Professor Christhard Schrenk auf der Open-Air-Bühne im Deutschhof die Reihe Wissenspause. Jeweils zur Mittagszeit vertieft er im Gespräch mit interessanten Gästen Themen der Heilbronner Zeitgeschichte. Auch das Theater Heilbronn hat noch eine Überraschung in Planung. Der Theater Sommer Heilbronn, veranstaltet vom jungen Theaterlabel Tacheles und Tarantismus, ist nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wieder Teil der Reihe Heilbronn ist Kult. Unterstützt von der Stadt Heilbronn und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal steht beim Theater Sommer insgesamt ein halbes Dutzend Stücke auf dem Programm. Weiterer Partner der Veranstaltungsreihe Heilbronn ist Kult ist der neugegründete Trägerverein des Freien Kulturzentrums Maschinenfabrik Heilbronn. An sieben Abenden zwischen dem 26. August und dem 4. September gewährt er im Deutschhof Einblicke in die freie Kulturszene Heilbronns.

Heilbronn ist Kult

Programm unter www.heilbronn.de/hnistkult

Tickets unter www.diginights.com/hnistkult

Eintritt: 5 bis 10 Euro, manche Veranstaltungen wie die Wissenspause sind kostenfrei

Termine im Juli

3. Juli, 19:30 Uhr, Deutschhof

Werner Ackers Souljazz Sextett – funky Souljazz, Konzert

9./10. Juli, 19:30 Uhr, Deutschhof

Rave. Ein szenisches Konzert, Theatersommer#2

17. Juli, 19:30 Uhr, Deutschhof

Willenlos Sexy (Westernhagen Tribute Band), Konzert

19. Juli, 19 Uhr, Deutschhof

Thomas Meyer »Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?«, Lesung

23. Juli, 19:30, Inselspitze

Switch Punkcast, die Live Radio Show von und mit Sibel Taylan