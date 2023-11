Heilbronn steuert auf touristische Spitzenwerte zu

500.000 Übernachtungen im Jahr, das ist der Meilenstein, den die Heilbronn Marketing GmbH als tourismusverantwortliche Organisation der Stadt Heilbronn als mittelfristiges Ziel gesetzt hat. Mit 350.000 Übernachtungen zum Ende des dritten Quartals 2023 rückt dieses Ziel in greifbare Nähe und könnte schon in den folgenden Jahren 2024/25 erreicht werden, freut sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH über das satte Plus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Tourismus in Heilbronn wächst damit schneller als in den meisten Großstädten Baden-Württembergs.

„Der Geschäftsreisetourismus zieht wieder deutlich an und auch der Freizeittourismus gewinnt in Heilbronn immer mehr Bedeutung“, sagt Steffen Schoch. Im Land Baden-Württemberg und auch bundesweit erlebt der Tourismus nach der Pandemie einen starken Aufwind, und Heilbronn konnte davon offenbar besonders profitieren. So liegt die Stadt in den ersten drei Quartalen im landesweiten Vergleich bei der Entwicklung der Übernachtungszahlen in Großstädten nach Mannheim, Stuttgart und Karlsruhe an vierter Stelle im Land. Und auch insgesamt deutlich über dem landesweiten Durchschnitt was das Wachstum anbelangt. (11,7 Prozent Wachstum bei den Übernachtungen im landesweiten Durchschnitt, 20,7 Prozent Wachstum in Heilbronn).

Die Gesamtbettenauslastung liegt bei 42 Prozent (in der Hotellerie bei 44,7 %). Das Niveau aus dem Buga-Jahr ist hier bereits um 24.673 Übernachtungen (Ende drittes Quartal 328.226 Übernachtungen) überschritten.

Der Aufwärtstrend war schon im letzten Jahr abzulesen. Mit 402.500 Übernachtungen schloss die touristische Bilanz 2022, die damit nur noch 3,8 Prozent unter den Übernachtungszahlen des bisher stärksten touristischen Jahres der Stadt, dem BUGA-Jahr lag. „Wenn alles so weiterläuft wie bisher, werden wir 2023 die 460.000 Übernachtungen knacken“, so Schoch. Das wäre bei den Übernachtungszahlen in der Stadt Heilbronn ein Rekord und somit eine sehr gute Nachricht, auch für die Innenstadt, erklärt der Tourismusexperte: „Jede Übernachtung ist Wirtschaftsförderung für die Innenstadt. Davon profitieren Handel und Gastronomie".