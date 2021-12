Heilbronner Weihnachtscircus 2021 abgesagt

Die vierte Corona-Welle hat auch den Heilbronner Weihnachtscircus hart getroffen. Nun muss der Veranstalter das für den 17. Dezember geplante Spekakel erneut absagen und auf 2023 verschieben.

Statement des Veranstalters: »Die aktuelle Entwicklung der Pandemie lässt uns keine andere Wahl. Auch der 22. Heilbronner Weihnachtscircus wird ein weiteres Mal auf das Jahr 2022 / 2023 verschoben.

Die vierte Corona-Welle hat uns frontal getroffen. Noch vor wenigen Wochen, wenn nicht Tagen, waren wir fest entschlossen und hoch motiviert. Mit unserem neuen Programm wollten wir gemeinsam mit unserem Publikum „Rauschende Russische Weihnachten“ feiern. Ein Ensemble aus den besten 70 Artistinnen und Artisten, Musikerinnen und Musikern stand in den Startlöchern, und freute sich auf die Anreise nach Heilbronn.

In dieser Produktion steckte ein Jahr intensiver Vorbereitung und Planung, wollten wir es beim Comeback des Heilbronner Weihnachtscircus doch so richtig „krachen“ lassen. Ein Jahr unermüdlicher Arbeit wurde innerhalb weniger Tage zerstört – eine Situation, die auch wir als Veranstalter erst einmal realisieren mussten.

Unserer Entscheidung ging eine intensive Phase der Abwägung voraus, ob und unter welchen Bedingungen der Weihnachtscircus eventuell doch stattfinden könnte. Aber wie so oft in dieser Pandemie, gibt es keine temporäre Verlässlichkeit behördlicher Entscheidungen. Was heute gilt, kann in einer Woche schon wieder ganz anders aussehen.

Bereits jetzt gilt für Baden-Württemberg die 2G+ Regel (geimpft, genesen und getestet) bei zusätzlicher Reduzierung der maximalen Platzkapazität um 50%, die den Weihnachtscircus kaum noch wirtschaftlich darstellbar macht. Derzeit werden auf politischer Ebene Weiterungen diskutiert, die es wahrscheinlich machen, dass grundsätzlich alle Veranstaltungen in den kommenden Tagen weiter begrenzt oder gar verboten werden.

Uns fehlt für die sichere Durchführung leider die notwendige Planungsgrundlage.

Wir bedauern dies zutiefst, und können uns für die nun entstehenden Unannehmlichkeiten bei unseren Kundinnen und Kunden, unseren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Artistinnen und Artisten sowie den vielen beauftragten externen Dienstleistern nur entschuldigen, und auf Verständnis hoffen.

Aber ein anderer Aspekt ist für uns ebenso entscheidend. Denn so sehr uns die erneute Absage des Heilbronner Weihnachtscircus schmerzt, so sehr wissen wir um die gesundheitlichen Risiken, die es bei der momentanen Infektionslage zu berücksichtigen gilt. Wir denken, uns alle eint das Gefühl, dass jetzt nicht die Zeit ist, in der viele Menschen bei einer Veranstaltung zusammentreffen sollten. Kontakte sind nun auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Weihnachtscircus ist ein fröhliches Ereignis für alle Beteiligten, für Besucherinnen und Besucher, Artistinnen und Artisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit dem Wissen um die katastrophale Situation auf den Intensivstationen, auf denen Menschen um ihr Leben kämpfen, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte am psychischen und physischen Limit arbeiten, hat ein solches Event die notwendige Unbeschwertheit verloren.

So ist es für uns auch ein weiteres Mal selbstverständlich Verantwortung zu übernehmen, und durch die Absage unseren gesellschaftlichen Beitrag für die Bewältigung dieser Endlos-Pandemie zu leisten.

Wir werden auch ein weiteres Jahr durchhalten, und wir werden uns wiedersehen.

Im Heilbronner Weihnachtscircus 2022 / 2023, vom 16.12.22 bis 08.01.23.«