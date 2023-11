Ipai lockt Bundeskanzler nach Heilbronn

Auf Einladung der Dieter Schwarz Stiftung informierte sich Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch am Sonntag, 12. November 2023, über die Entwicklungen des Heilbronner KI-Ökosystems.

Mit maßgeblicher Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung soll in Heilbronn das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz entstehen.

Im Anschluss an sein Fachgespräch zum Thema KI zeigte sich der Bundeskanzler beeindruckt von der Aufbruchstimmung und dem Ökosystem, das sich in Heilbronn bereits gebildet hat. „Die Zukunft ist also durchaus offen, und sie kann auch sehr gut werden - und hier ist ein Ort, an dem daran gearbeitet wird“, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem anschließenden Pressestatement.