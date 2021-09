Jazz & Einkauf am 10. Oktober: Entspannt bummeln zu jazzigen Klängen

Hochkarätiger Jazz und ein entspanntes Einkaufserlebnis, dafür steht seit 25 Jahren „Jazz & Einkauf“ in Heilbronn. Am 10. Oktober bietet das weit über die Region hinaus bekannte Musik-Event wieder Pop, Jazz, Swing und Loungemusik vom feinsten, die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr für die Kunden geöffnet. Der Weinstand auf dem Kiliansplatz schenkt zwischen 14 und 18 Uhr regionale Weine aus.

Zwei große Bühnen im Deutschhof und im Rathausinnenhof bieten an diesem Sonntag ein Freilicht-Konzerterlebnis mitten in der Innenstadt. In den Fußgängerzonen untermalen zwischen 13 und 18 Uhr die unterschiedlichsten Straßenmusiker den Shopping-Sonntag mit poppigen, jazzigen und loungigen Klängen. Der zentrale Weinausschank auf dem Kiliansplatz, die Angebote der Händler und der Heilbronner Gastronomie tun ihr übriges dafür, dass der 10. Oktober für die Besucher zum perfekten Tag in der City wird.

Für Jazz und Einkauf nach Heilbronn kommt unter anderen die sambische Afrosoul-Sängerin Yvonne Mwale. Musikalisch bewegt sie sich zwischen Tribal Music, Soul, Jazz und Funk. „Kommunikation mit Menschen, von Seele zu Seele”, das möchte die Sängerin mit ihrer Musik erreichen.

In Heilbronn auf der Bühne ist an diesem Sonntag auch die Gewinnerin des Montreux Jazz Talent Award 2019, Afra Kane. Die italienische Pianistin, Singer-Songwriterin und Komponistin lässt sich in ihrer Musik vor allem von der Klassik, dem Jazz, Motown und der Afro-Gospel-Musik beeinflussen.

„Soulfull, urban, jazzy, aber auch elektronisch“, so könnte man die Musik der afrodeutschen Sängerin Fola Dada beschreiben. Die in Stuttgart lebende Künstlerin passt in keine gängige Schublade. Ihre Musik, die von ihrer beeindruckenden Stimme geprägt ist, vereint Elemente von Jazz, Soul, Reggea und modernem Soul.

Feinsten Souljazz und Rhythm & Blues präsentiert am 10. Oktober auf der Jazz-und-Einkauf-Bühne Werner Ackers G-Band feat. Libor Sima Tenorsax. Libor Sima arbeitete bereits mit internationalen Größen wie Chaka Khan, Joo Kraus oder Ack van Rooyen zusammen und gehört zu Stuttgarts gefragtesten Jazzsaxofonisten. Neben eigenen Kompositionen sind auch Songs von bekannten Interpreten wie den Crusaders, George Benson, Robben Ford, Maceo Parker auf der Setliste der Formation.

Am Weinausschank im Kiliansgarten mit Sitzgelegenheiten und einer großen Auswahl an regionalen Weinen kann man sich an diesem Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr niederlassen und die wechselnde Straßenmusik genießen. Viele Händler der Innerstadt halten an diesem verkaufsoffenen Sonntag traditionell besondere Angebote bereit.

Weitere Informationen zu den Interpreten und dem Programm in der Innenstadt gibt es im Internet unter www.jazz-einkauf.de