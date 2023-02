Johannes-Diakonie erhält 3000-Euro-Spende von Johmann GmbH

Was der Großvater 1952 begründete, der Vater übernahm und ausbaute, wird jetzt vom Enkel und Sohn, Andreas Johmann, erfolgreich in die Zukunft geführt: der Meisterbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima, die Johmann GmbH mit Sitz in Limbach. „Auch wenn die Zeiten nicht einfach sind“, so Andreas Johmann im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Johannes Diakonie, Martin Adel. Er blicke angesichts voller Auftragsbücher und des kompetenten und zuverlässigen 25-Mann-Teams zuversichtlich in die Zukunft.

Die Johmann Gmbh ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Sowohl, was die Geschäftsführung angeht, als auch, was das soziale Engagement betrifft. So überreichte Andreas Johmann wie schon in den Jahren zuvor einen großzügigen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro, um die Arbeit der Johannes-Diakonie zu unterstützen; sehr zur Freude von Martin Adel, der sich herzlich für die Spende bedankte. „Es ist mir wichtig, regional zu spenden“, so der Limbacher. „Hier weiß ich, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt.“

Die Johannes-Diakonie ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen der Diakonie in Baden mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe bzw. Eingliederungshilfe, Medizin und berufliche Rehabilitation, Bildung, Jugend- und Altenhilfe. Sie beschäftigt über 3000 Mitarbeitende. Die Johannes-Diakonie verfolgt in verschiedenen Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel einer optimalen Förderung und Versorgung von Menschen mit Behinderung und vergleichbarem Hilfebedarf als Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.

Mehr Infos unter www.johannes-diakonie.de