Käthchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn als einer der ersten im Land eröffnet

Den Aufbau des Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarktes konnte Oberbürgermeister Harry Mergel von seinem Amtszimmer im ersten Stock des Ratshauses aus seit Tagen verfolgen. Zuletzt kam auch der Duft nach gebrannten Mandeln und Glühwein dazu. Und so freute sich das Stadtoberhaupt am Dienstagabend um 18 Uhr „die auch ohne Schnee sehr stimmungsvolle Weihnachtswinterwelt“ offiziell eröffnen zu können.

Vor allem nachdenkliche und besinnliche Worte sprachen bei der Eröffnung auf der Bühne vor dem Rathaus sowohl Harry Mergel als auch Pfarrerin Alexandra Winter von der Citykirche. So erinnerte Mergel daran, wie viele Menschen auf der Welt gerade unter Not, Flucht und Vertreibung leiden. Er betonte, wie dankbar er allen Bürgerinnen und Bürgern sei, die sich ehrenamtlich engagieren, Zeit und Geld schenken, und auch vor Ort in Heilbronn für diejenigen da sind, die Hilfe und Unterstützung brauchen. „Sei das in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Flüchtlingsheimen“.

Alexandra Winter rief dazu auf, die Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar zu machen, im Umgang miteinander. „Schenken Sie den Menschen, denen Sie auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt oder beim Einkaufen in der Stadt begegnen ein Lächeln“, wünschte sich die Pfarrerin für die Adventszeit.

Feierlich untermalten das Streichorchester Sinfonietta der städtischen Musikschule und der A-Cappella-Chor Aca Action die Eröffnung und luden das Publikum zum Mitsingen ein. Eine ganz persönliche und herzliche Einladung, den Käthchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn zu besuchen, sprach schließlich die Namenspatin des Marktes aus: das Heilbronner Käthchen alias Franziska Maurer.

Mit Holzhütten, Lichterketten und Tannenbäumchen rings um die imposante Heilbronner Kilianskirche wartet die stimmungsvolle Winterwelt bis einschließlich 22. Dezember auf die Besucherinnen und Besucher. An 70 Ständen gibt es duftenden Glühwein, Punsch und Naschereien. Handgemachte Geschenke aus den Werkstätten der Beschicker, Schönes und Nützliches wie warme Wollsocken gibt es in allen Farben und Größen.

Familienprogramm

Kinderherzen schlagen höher, wenn sie die Käthchen-Bimmelbahn entdecken. Für einen Euro pro Fahrt darf man hier einsteigen und sich bequem durch die Innenstadt, an den Neckar und wieder zurückkutschieren lassen. Auch die neue Käthchen-Kunsteisbahn auf dem Kiliansplatz wird Familien begeistern. Schlittschuhe können – auch hier für einen Euro direkt vor Ort geliehen werden und schon geht es auf die nachhaltige „Eisfläche“ aus Kunststoff. Mit einem dampfenden Glühwein für die Eltern, oder einer heißen Tasse Kinderpunsch werden danach auch alle Finger wieder warm.

Auf der Bühne am Marktplatz treten Chöre, Schulklassen und regionale Musikensembles auf. Samstags und sonntags jeweils um 16 Uhr liest das Heilbronner Käthchen Familien weihnachtliche Geschichten vor und die gesamte Adventszeit über nimmt das Käthchen Weihnachtswünsche im eigens dafür bereitgestellten Wunschzettelbriefkasten an der Krippe auf dem Marktplatz entgegen. Eine Antwort des Käthchens mit einer kleinen Überraschung im Brief ist jedem Kind versprochen. Am Nikolaustag nimmt das Käthchen den Mann mit dem Rauschebart an der Hand: gemeinsam verteilen sie Leckereien an die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt.

Mit mehreren Fahrgeschäften, wie dem historischen Karussell auf dem Marktplatz oder dem Rad in der Fleiner Straße bietet der Käthchen Weihnachtsmarkt viel spannende Unterhaltung für die Kleinen und lässt die Zeit bis Weihnachten wie im Flug vergehen.

Christmas Beats

Wer gerne feiert, ist bei den Christmas Beats auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt richtig. In der Scheune auf dem Kiliansplatz und in der Almhütte auf dem Marktplatz legen jeweils samstagabends DJs auf. Bis 23 Uhr darf hier beim ein oder anderen Becher Glühwein gemeinsam gequatscht werden.

Käthchen Weihnachtsmarkt

21. November bis 22. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 20 Uhr, 4. Dezember bis 19 Uhr. Am Sonntag, 26. November bleibt der Markt geschlossen (Totensonntag)

Weitere Infos unter www.kaethchen-weihnachtsmarkt.de