Kiwanis Club mit Knorr-Suppenküche auf dem Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt

Der Kiwanis Club Heilbronn Neckartal wird am kommenden Wochenende 17./18. Dezember jeweils von 11 bis 20 Uhr beim Charity-Stand in der Fleiner Straße mit der Knorr-Suppenküche auf den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt vertreten sein. Die Spenden der Knorr-Suppenküche gehen über den Spenden-Shuttle direkt und vollständig an das Projekt Trauma- und Trauerbewältigung im Ahrtal. Über 40 Kiwanier sind am Wochenende ehrenamtlich im Einsatz.

„Unbeschreibliche Ängste, verzweifelte Eltern und ein zerstörtes Zuhause von Familien, Kindern und Jugendlichen, die besonders mit den Folgen der Flutkatastrophe kämpfen“, das sind die Bilder aus dem Ahrtal, an die Markus Löffler, amtierender Präsident des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal, erinnert. Vize-Präsident Steffen Schoch ergänzt, dass im Ahrtal bereits das zweite Weihnachten nach der Katastrophe unter teils schwierigsten Bedingungen gefeiert wird, weil die schlimmen Ereignisse anderswo im Alltag schon fast vergessen sind und andere weltpolitische Themen dominieren.

Kiwanis hilft schnell und unbürokratisch und hat gerade die Kinder im Fokus, um über den gemeinnützigen FördAHRverein Spenden-Shuttle www.spenden-shuttle.de ein Netzwerk aus unterschiedlichen psychologischen Einrichtungen, mobilen Teams und erfahrenen Experten bei der Arbeit zu unterstützen.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Heilbronn Marketing GmbH auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt auch für unsere Aktion die kostenfreie Nutzung der Charity-Hütte ermöglicht und so jeder Euro direkt für das Projekt im Ahrtal verwendet werden kann“, ist Markus Löffler dankbar. „Ohne die großartige Unterstützung des traditionsreichen Lebensmittelherstellers Knorr aus Heilbronn, der dafür 1.000 Portionen Tomaten- und Waldpilzcremesuppe und weit über 1.000 weitere Fertigsuppentüten zur Verfügung gestellt hat, wäre die Umsetzung der Suppenküchen-Idee nicht möglich gewesen“, so Löffler weiter.

Von 11 – 20 Uhr ist am kommenden Wochenende 17./18. Dezember die Knorr-Suppenküche in Betrieb. Die Suppen werden kostenfrei gegen eine Spende abgegeben.

Spenden an Kiwanis www.kiwanis-heilbronn-neckartal.de/spenden