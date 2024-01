Kiwanis engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Sechs Kiwanis-Clubs in Heilbronn und Hohenlohe haben traditionell zum Beginn des neuen Jahres, unter der Schirmherrschaft des Heilbronner Oberbürgermeisters Harry Mergel, zum öffentlichen Glühweinausschank auf den Wartberg eingeladen. Die nach UNICEF weltweit zweitgrößte Organisation von Freiwilligen, die sich ehrenamtlich für das Wohl von benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzt, wird mit dem Spendenerlös des Glühweinausschanks in Höhe von rund 2.000 Euro erneut Projekte im Ahrtal unterstützen. Diese kommen über den Spenden Shuttle direkt dem FördAHRverein-Projekt «Trauma- und Trauerbewältigung bei Kindern des Ahrtals» zugute.

Die familiäre und freundschaftliche Atmosphäre unter den sechs Kiwanis-Clubs Heilbronn, Weinsberger Tal, Helibrunna, Hohenlohe, Neckarsulm und Heilbronn Neckartal, sind der tragende Geist für dieses einzigartige Event inmitten der Weinberge, unweit des Wartberggipfels hoch über der ältesten Weinstadt Württembergs. «Bei diesem Blick auf unsere Stadt geht mir jedes Mal das Herz auf», betont Steffen Schoch, Präsident des federführenden Kiwanis Club Heilbronn Neckartal, der gemeinsam mit den in verschiedenen Kiwanis-Clubs der Region organisierten Freunden den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und etwas an die Gesellschaft zurückgeben möchte. «Gemeinsam mit vielen Freunden der Region helfen wir den Kindern und Jugendlichen besonders dort gezielt, schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll, wo der Staat und die großen Wohlfahrtsorganisationen zu schwerfällig reagieren», so Schoch weiter.

2.000 Euro werden es auch mit diesem Projekt mindestens wieder sein, die gezielt betroffene Kinder im Ahrtal unterstützen. „Im dritten Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal brauchen immer mehr Menschen psychologische Hilfe. Das Erlebte muss verarbeitet, Trauer realisiert werden. Therapieplätze, insbesondere für Kinder, sind rar und werden von keiner Krankenkasse finanziert», betont der Kiwanis-Präsident. Steffen Schoch berichtet auch, dass aktuell eine Club-Gründung im Ahrtal angestoßen wurde, um dauerhaft vor Ort präsent zu sein. Dazu werden auch die guten Kontakte zu Schwäbisch Halls ehemaligem Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim genutzt, der die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH leitet und so den direkten Kontakt zu vielen Multiplikatoren vor Ort hat.

Schoch dankt auch den zahlreichen Sponsoren wie der Genossenschaftskellerei Heilbronn, Ensinger Mineralwasser, der Bäckerei Mitterer Härdtner, der Metzgerei Geiwiz ohne deren zumeist kostenfreie Bereitstellung von Getränken und Speisen ein solches finanzielles Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Die Kiwanis-Clubs der Region unterstützen u.a. Projekte zur Gewaltprävention bei Kindern, JuLe-Schwimmkurse über Caritas und die Diakonische Jugendhilfe, den Zirkuspalast, das Zauberschloss in Assumstadt, die Bereitstellung von Schulranzen und finanzielle Beiträge für Einrichtungen wie das Frauen- und Kinderschutzhaus, Große Hilfe kleine Helden, die Mitternachtsmission, Aufbaugilde, Meseno Elsa-Sitter-Stiftung und die Bahnhofsmission.

Kiwanis kann jeder über eine Spende an unseren Kiwanis-Förderverein Heilbronn Neckartal e.V. IBAN: DE96 6205 0000 0000 5974 72 bei der Kreissparkasse Heilbronn unterstützen.