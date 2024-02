Mobilität in Heilbronn-Franken: Jetzt mitgestalten, was morgen sein wird.

Wie bewegen sich die Bürgerinnen und Bürger in der Region Heilbronn-Franken? Vom 23. Februar bis 26. April 2024 führt die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH eine Online-Bürgerbefragung zum Mobilitätsverhalten in der Region durch.

Sie kann unter dem Link https://survey.lamapoll.de/HeilbronnFrankenBuergerbefragung ausgefüllt werden. Zu gewinnen gibt es einen von drei attraktiven Preisen.

Mobilität ist gerade im ländlichen Raum extrem wichtig. Sie kostet aber auch Geld und hat je nach Wahl des Verkehrsmittels unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt. Viele Modelle, die derzeit in größeren Städten auf den Weg gebracht werden, sind auf dem Land schwierig umzusetzen. Im Rahmen der Mobilitätsstrategie im Projekt Netzwerk TRANSFORMOTIVE werden neue Wege aufgezeigt. Diese umfassen nicht nur das klassische Auto, sondern auch andere Formen der Mobilität wie den öffentlichen Verkehr, Fahrräder, Elektromobilität, Sharing-Modelle und alternative Transportmittel. Dazu setzt die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH auf die Meinung der Bürger und Bürgerinnen in ihren verschieden Rollen als Pendler, Arbeitnehmer, Besucher von Freizeitaktivitäten oder als Nutzer von Bildungs- und Gesundheitsverkehren. „Je breiter das Meinungsbild der Umfrage, desto aussagekräftiger ist es“, fordert der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, Dr. Andreas Schumm die Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Schwäbisch Hall und der Stadt Heilbronn zum Mitmachen auf. Wichtige Fragen in der Bürgerbefragung sind beispielsweise, welche Verkehrsmittel sie bevorzugen, wie der Zugang zu den Angeboten gelingt und welche Potenziale noch nicht vollends ausgeschöpft werden.

Dr. Schumm sieht in einem modernen Mobilitätsangebot eine große Chance. „Ein Mobilitätsangebot auf dem aktuellen Stand der Technik ist eng mit Themen wie Umweltschutz, Energieeffizienz, städtischer Planung und digitaler Vernetzung verbunden“, betont er.

Auch wer bereits an einer Mobilitätsbefragung von Stadt oder Landkreis teilgenommen hat wird gebeten, seine Stimme abzugeben, um Erkenntnisse über die gesamte Region zu erhalten.

Als Dankeschön für die Teilnahme hat man die Chance auf einen von drei Gewinnen, die alle mit Mobilität zu tun haben.

Erster Preis: Faltbarer E-Scooter von iScooter (ABE mit Straßenzulassung eKFV, aus Luftfahrtaluminium, Reichweite von 25 - 30 km, 350W Motor, wartungsfreie 8,5-Zoll-Reifen)

Zweiter Preis: professionelle le-idea Drohne IDEA31P mit zwei Kameras (Bürstenlosem Motor 360°, Hindernisvermeidungsfunktion, Optische Flusspositionierung, 5 GHz WiFi RC Quadcopter, 3 Geschwindigkeiten, 2 Batterien)

Dritter Preis: Ortlieb Back-Roller City Radtaschen (robustes Planenmaterial, wasserdicht, Quick-Lock Halterung, 2 x 20l, Reflektoren)

Zur Online-Bürgerbefragung zum Mobilitätsverhalten

Die beiden Partner Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) sowie die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG) haben unter dem Dach des »Bündnisses für Transformation Heilbronn-Franken« das Projekt TRANSFORMOTIVE im Rahmen des Förderaufrufs »Transformationsstrategien für Regionen der Fahrzeug- und Zuliefererindustrie« beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingereicht und führen das Projekt gemeinschaftlich durch.

