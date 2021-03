MORITZ gratuliert zum Jubiläum: 75 Jahre Heilbronner Stimme

In diesem Jahr feiert die Heilbronner Stimme ihr 75-jähriges Bestehen. Die Tageszeitung hat seit ­ihrer Gründung im Jahr 1946 viel erlebt und hat sich über die Jahre häufig verändert und neu ­erfunden. Für viele Heilbronner ist sie auch 2021 immer noch fester Bestandteil des täglichen Morgenrituals. MORITZ gratuliert dem Geburtstagskind und wünscht alles Gute für die nächsten 75 Jahre.

Am 26. März 1946 war es endlich soweit: Als dritte Zeitung in Württemberg nach der Stuttgarter Zeitung und der Schwäbischen Donau-Zeitung erhielt die Heilbronner Stimme die heiß begehrte Lizenz US-WB-102 der Militärregierung der Vereinigten Staaten. Nur zwei Tage später, am 28. März, erschien die erste Ausgabe der Heilbronner Stimme. Für 20 Pfennig konnte man die Tageszeitung, die ursprünglich eigentlich Heilbronner Zeitung hätte heißen sollen, erwerben. Die Anfänge waren bescheiden – die Redaktion saß im Keller des Heilbronner Schießhauses, gedruckt wurde in der Scheune des Gasthauses Zum Löwen in Großgartach (heute Leingarten).

75 Jahre später ist die Stimme eine Instanz in der Region. Über 500 Mitarbeiter, eine verkaufte Auflage von rund 75.000 Exemplaren, insgesamt sechs verschiedene Haupt- und Lokalausgaben – die Stadtausgabe Heilbronn, Landkreis Nord, Landkreis West, Landkreis Ost, die Hohenloher Zeitung und die Kraichgau Stimme. Seit 2006 ist Uwe Ralf Heer. als Chefredakteur der Heilbronner Stimme für die Inhalte verantwortlich.

In den 75 Jahren seit ihrer Gründung hat die Stimme alle wichtigen Journalismuspreise mindestens einmal gewonnen, sei es den Wächterpreis der deutschen Tagespresse, den Theodor-Wolff-Preis, den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, den Adenauer-Sonderpreis oder den Christophorus-Preis. 1997 folgte der Sprung ins World Wide Web – stimme.de war geboren, bis heute eine wichtige Quelle für Nachrichten, Eilmeldungen, Hintergrundberichte und mehr.

MORITZ gratuliert der Heilbronner Stimme zum 75-jährigen Bestehen und wünscht alles Gute für die Zukunft.