Neckar-Käpt‘n in Heilbronn – Unter neuer Flagge

Die Personenschiffahrt in Heilbronn fährt ab dieser Saison unter einem neuen Banner. Die Stuttgarter Berta Epple GmbH & Co. KG, besser bekannt als ­»Neckar-Käpt‘n« wird mit drei weiteren Schiffen im Landkreis Heilbronn auf dem Neckar unterwegs sein. Sie übernimmt die Schiffe von Rüdiger Stumpf, der sich nach über 40 Jahren aus der ­Personenschifffahrt zurückziehen wird.

Es ist das Ende einer Ära. Seit 1975 kümmerte sich die Personenschifffahrt GmbH & Co. KG Stumpf in der zweiten Generation um Fahrten und Touren auf dem Neckar im Heilbronner Raum. In den letzten Jahren allerdings gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger in der Familie zunehmend schwieriger, wie Rüdiger Stumpf betont: »Irgendwann kam dann die Frage auf: Verkaufen oder nicht?« Die Entscheidung fiel, die beiden Heilbronner Boote Neckarbummler und Fee wurden von Jens Casper, Geschäftsführender Gesellschafter des Stuttgarter Neckar Käpt´n gekauft. Dieser hat große Pläne: »Nach dem großen Erfolg des Neckar-Käpt‘ns in Stuttgart freuen wir uns darauf, uns auch hier in der Heilbronner Region zu etablieren.« Ab April werden die Boote auf Touren von Heilbronn bis nach Gundelsheim, Neckarzimmern, Lauffen und Besigheim gehen. Zusätzlich werden City-Fahrten durch Heilbronn angeboten. Und es soll noch künftig ein drittes Schiff hinzukommen. Die »Robert Mayer« wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf Wasserstoffantrieb umgestellt werden. »Unsere Personenschifffahrt steht auf drei Säulen«, erklärt Jens Casper sein Konzept. »Erstens die Ausflugsfahrten, zweitens Eigenevents und drittens buchbare Privatfeiern.« Ein eigens renoviertes Partyboot mit Soundanlage und gastronomischem Angebot von Hausmannskost mit regionalen Produkten und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung soll die letzten beiden Punkte ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden bereits mehrere Mitarbeiter eingestellt. Der Neckar-Käpt‘n sucht aber noch weiterhin Kapitäne, Matrosen und Servicekräfte. Durch die Expansion werden 11 neue Anlegestellen hinzugefügt – eine davon in Heilbronn soll nach Vorbild des Heimathafens in Stuttgart als Naturhabitat mit Bühwiese, Eidechsenburg, Bienenhaus und Wildbienen-Nisthilfe angelegt werden. Von Heilbronn aus wird es dann künftig unter der Flagge des Neckar-Käpt‘n donnerstags bis sonntags Tagesausflüge nach Lauffen/Besigheim in die eine und bis Gundelsheim in die andere Richtung gehen. Bei geplanten Events wie Spargelwoche, Frühlingsfest, Schlagerfahrten, Weinproben, Kinderferienprogrammen, Besuchen bei Weingütern oder Kombi-Ausflügen wird das Schifffahrtsunternehmen eng mit der Heilbronn Marketing GmbH zusammenarbeiten.

Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) freut sich über die neuen Impulse auf dem Neckar: »Es ist ein tolles Signal in schwierigen Zeiten, dass wir einen derart nahtlosen Übergang im Schifffahrtsbetrieb geschafft haben. In Heilbronn steckt verdammt viel Dampf im Kessel und der Neckar-Käpt‘n passt da sehr gut dazu.« Das neue Angebot soll zukünftig auch Leute von außerhalb anziehen und begeistern: »Ob aus Castrop-Rauxel, Talheim und Syrien – bei uns an Bord wird jeder Schwabe«, so der Pressesprecher und »Neckar-Käpt‘n« höchstpersönlich, Heiko Volz. Die wunderschöne Landschaft aus der Region werde auf dem Schifffahrtsweg erlebbar.

Fahrten und Events unter www.neckar-kaeptn.de