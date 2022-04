Neue e-CarSharing-Station in Lauffen am Neckar

Lauffen am Neckar hat eine neue e-CarSharing-Station. Auf dem verkehrsgünstig gelegenen Park & Ride-Parkplatz in der Bahnhofstraße kann die von der ZEAG Energie AG in Zusammenarbeit mit der Stadt aufgestellte Station ab sofort genutzt werden.

Das Ziel der neuen e-CarSharing-Station sei es, das Mobilitätskonzept der Stadt Lauffen zu ergänzen, wie Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG Heilbronn, erklärt: »Auf diese Weise wollen wir eine lückenlose wie emissionsfreie Mobilität für die Nutzer garantieren.« Dazu trage der Standort in der Bahnhofstraße entscheidend bei: »Man steigt aus dem Zug aus und kann von da aus direkt mit einem unserer e-Autos weiterfahren«, so Schütz. Mit dem Carsharing habe man ein wichtiges Element für eine durchgehende Mobilitätskette zwischen Bahn, ÖPNV und Individualverkehr geschaffen.

Um das Carsharing zu nutzen, benötigt man eine App, die man sich kostenlos herunterladen kann. Die ZEAG-App wurde modernisiert und um zusätzliche Funktionen und Angebote ergänzt, wie Lisa Stein von der ZEAG erklärt: »Hat man einmal alles eingerichtet, reicht ein Blick auf die App und man bekommt direkt die Stationen in der Nähe angezeigt und kann mit wenigen Klicks einfach einen Wagen buchen.« Die Stadtwerke Lauffen am Neckar stellen für den neuen CarSharing-Standort in der Bahnhofstraße einen e-Golf zur Verfügung, der sich zuvor in der Dienstfahrzeugsflotte der Stadt befunden hatte. »Es ist ein schönes, robustes Fahrzeug, das sich sehr gut fahren lässt, ich habe es selbst schon ausprobiert«, bestätigt Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger. Er freue sich, dass das Angebot in der Stadt Lauffen auf diese Weise erweitert wird: »Man merkt, das Interesse an CarSharing und e-Mobilität steigt in der Bevölkerung, entsprechend bin ich gespannt darauf, wie das Angebot angenommen wird.«

Geplant ist, das Angebot in Lauffen und der Region auch in Zukunft weiter auszubauen. »Vernetztheit spielt eine wichtige Rolle und Lauffen ist dabei ein wichtiger Knotenpunkt«, betont Frieder Schuh, Geschäftsführer der Stadtwerke Lauffen am Neckar SWL GmbH und Stadtkämmerer der Stadt. Die neue e-CarSharing-Station, die in Zusammenarbeit zwischen der ZEAG Energie AG, der Stadt Lauffen und der Stadtwerke entstanden ist, sei das beste Beispiel dafür, wie man als Gesellschaft gemeinschaftlich Nachhaltigkeit schaffen könne.