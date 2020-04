Neues Autokino auf der Theresienwiese in Heilbronn

Aufgrund der Coronakrise sind – wie andere kulturellen Einrichtungen – auch Kinos zurzeit geschlossen. Auf einen entspannten Kinoabend muss man in Heilbronn trotzdem nicht verzichten: Auf der Theresienwiese eröffnet am Freitag 7.4. ein Autokino.

Kontaktloser Kinoabend

Ralf Stegmann, der Veranstalter des Open-Air-Kinos auf dem Gelände der Genossenschaftskellerei Heilbronn, hatte die Idee , als er sich fragte, wie ein kontaktloses gemeinsames Kinoerlebnis in den aktuellen Corona-Zeiten möglich gemacht werden könnte. Die Antwort: Mit einem Autokino, wenn jeder von seinem Pkw aus auf die große Leinwand blickt. Von der Idee bis zur Umsetzung waren es gerade mal zwei Wochen. »Mit Michael Rösch von Kinostar und Heiko Kreiter von Diginights haben wir in Heilbronn zwei erfahrene Partner für das Projekt gefunden, das hat eine schnelle Umsetzung ermöglicht«, freut sich Ralf Stegmann.

Eine tageslichttaugliche 60 Quadratmeter große LED-Leinwand sorgt für das große Kino, das auf der Theresienwiese in sicherem Abstand von anderen Besuchern vom eigenen Auto aus erlebbar sein wird. Täglich werden bis zu vier Filme gezeigt. Das Programm kann über www.popup-autokino.de/heilbronn eingesehen werden.

Tickets nur online buchbar

Dort müssen, wegen der Corona-Verordnung, auch die Tickets online gebucht werden. »Ein Ticket-Verkauf vor Ort ist leider nicht möglich, da wir den Kontakt vor Ort vermeiden müssen«, erklärt Stegmann. Der Eintritt kostet für einen Pkw mit maximal zwei Erwachsenen 24, für einen Pkw mit zwei Erwachsenen und bis zu drei eigenen Kindern 32 Euro. Die Eintrittskontrolle erfolgt kontaktlos durch Abscannen der QR-Codes durch die geschlossene Autoscheibe. Auch beim Autokino gelten die allgemeinen Verhaltensvorschriften der Corona-Verordnung, wonach wie im öffentlichen Raum sich maximal zwei Personen aufhalten dürfen. Ausnahme: Familie mit eigenen Kindern.

Los geht es am Freitag, 17. April um 17:30 Uhr mit dem Film „Die Känguru-Chroniken“, um 20:30 Uhr läuft „Joker“ und um 23:50 Uhr „Das perfekte Geheimnis“. Zum Start am Freitag werden auch die Schirmherren der Veranstaltungen, Innenminister Thomas Strobl und Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel anwesend sein. »Gerne unterstützen wir diese Initiative. Es freut uns, wenn trotz Krise so positive Projekte ins Leben gerufen werden«, sagt Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch.