Rund 180.000 Besucher: Heilbronner Pferdemarkt endet am Montag erfolgreich

Den Spaß einen vollgepackten Eimer Käse oder einen einzigartigen Multifunktionsschneider zu ergattern, ließen sich am Wochenende Tausende Besucher trotz durchwachsenem Wetter nicht nehmen. Gewohnt voll waren die Straßen am gesamten Wochenende rund um die Heilbronner Harmonie und auch der Einzelhandel und die Gastronomie profitierten von Interessierten aus der gesamten Region. Zum guten Schluss erwartete die Besucher am Montag herrlichstes Wetter. Bei den Pferdeprämierungen auf dem Gelände des Reitervereins Heilbronn am Trappensee freuten sich die Experten über die besonders hohe Qualität der vorgeführten Pferde und Ponys.

Wenn am Montagnachmittag die ersten Stände keine Ware mehr haben, dann spricht das für einen sehr guten Pferdemarkt, der alle Erwartungen erfüllt hat. Glückliche Gesichter auf allen Seiten bestimmten das Bild des 253. Heilbronner Pferdemarkts rund um die Harmonie und auf dem Vereinsgelände des Reitervereins Heilbronn am Trappensee. Händler und Aussteller waren glücklich, weil Tausende Besucher auf das Marktgelände drängten und sich gerne mit den Pferdemarktprodukten eindeckten. Die Besucher wiederum freuten sich über das vielseitige Angebot an skurrilen und nützlichen Dingen, die sie so nur auf dem Pferdemarkt finden. Die Vorführungen der Reinigungsprodukte und das lautstarke Anpreisen der Waren sind auf ihre Weise einzigartig. Gut 180.000 Menschen werden es auch in diesem Jahr wieder gewesen sein, die an drei Pferdemarkttagen auf das Gelände strömten.

„Wir hatten dieses Jahr eine große Nachfrage bei den Beschickern. 30 Händler wollten über das Nachrückverfahren am ersten Markttag noch einen Standplatz ergattern und wir haben alle untergebracht“, berichtet Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). „Es ist toll, dass alle Standplätze belegt waren. Man sieht, dass sowohl Beschicker als auch Besucher den Pferdemarkt herbeigesehnt haben“, sagt auch HMG-Projektleiter Alexander Ghassemi.

Der abwechslungsreiche Funpark am Robert-Mayer-Gymnasium ließ Kinderherzen höher und teilweise auch schneller schlagen. So hörte man das freudige Kreischen vom turbulenten Fahrgeschäft „Wisher“ weit über den Platz hinaus. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, kam mit Dosenwurf, Riesenrad und einigen Kinder-Karussells voll auf seine Kosten. Die angrenzende Ausstellung war ebenso gut besucht, sie bot alles für Häuslebauer, Renovierende oder Campingfreunde.

Foto: HMG (v.l.) Steffen Schoch (HMG), Werner Ebert (Pferdezuchtverein Heilbronn), Gundula Muth (Mutter von Jule Muth, Brackenheim), Rochelle Bauer (Neckarsulm), Dietmar Soulier (Ölbronn)

Einen neuen Besucherrekord konnten die Pferdeprämierungen in der Reithalle auf dem Gelände des Reitervereins am Trappensee verzeichnen. Auch die beeindruckende Reitshow am Sonntagnachmittag war ausverkauft. „Dass Heilbronn diese Tradition pflegt und uns bei der Präsentation unserer Tiere unterstützt, ist für uns Pferdezüchter einzigartig“, betont Werner Ebert, der Vorsitzende vom Pferdezuchtverein Kreis Heilbronn.

Mit glänzendem Fell und frisierten Mähnen haben am Samstag und am Sonntag rund 155 Pferde an dem ganz besonderen Schaulaufen teilgenommen. In vier Kategorien vergab die Jury ihre Ehrenpreise. Als Reit- und Gebrauchspferd wurde der stolze Doolittle de Luxe von Jule Muth aus Brackenheim ausgezeichnet. Rochelle Bauer aus Neckarsulm freute sich über die Auszeichnung ihres Tarzan 156 als bestes Reitpony in Heilbronn. Mit seinem außergewöhnlichen Äußeren und einem vereinnahmenden Charakter punktete das 20 Jahre alte Pony bei der Jury. Bei den Zuchtpferden konnte sich die Züchtergemeinschaft Soulier-Nonnenmann aus Ölbronn über den begehrten Zinnteller freuen. Ihre St.Pr./L.St. Lady's Mary S begeisterte die Richter mit ihrem ansprechenden Typ und der herausragenden Gestalt. Die hübsche Raya, eine Staatsprämienstute von Jürgen und Petra Wagner aus Michelfeld sahnte in der Kategorie Zuchtpony ab.