Schnelltestzentrum Weinsberger Tal bietet kostenlosen Bürgertest an

Kurz vor der Eröffnung am Mittwoch, 24. März, hat sich Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma das neue Schnelltestzentrum Weinsberger Tal in der Hildthalle angesehen. Sein Fazit: »Wir sind alle sehr froh über das Engagement.«

Ab Mittwoch, 24. März führt die Falkenapotheke Weinsberg in Kooperation mit dem Ellhofener Unternehmen Little Pinguin in der Weinsberger Hildthalle an sieben Tagen die Woche kostenlose Bürgertests durch. Bereits am Samstag ließ sich Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma testen. »Wir sind alle sehr froh über das Engagement der Falkenapotheke und der Firma Little Pinguin«, erklärte er anschließend. »Die Stadt selbst hätte das nicht leisten können, da wir nicht das Personal für ein Testzentrum stellen können – vor allem nicht zu den hier angebotenen Öffnungszeiten.«

Der Gemeinderat, so Thoma, trage die Entscheidung, die Hildthalle für das Schnelltestzentrum zu nutzen, mit. Er betont: »Von der Infrastruktur ist alles top.« Vier Kabinen stehen in der Hildthalle für die Schnelltests, die maximal fünf Minuten dauern, zur Verfügung. Nach rund 15 Minuten gibt es bereits ein Ergebnis. Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, kann im Schnelltestzentrum gleich ein PCR-Test durchgeführt werden.

»Aufgrund der derzeitigen Impfsituation ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern«, beschreibt Bert Leisterer, Inhaber der Falken Apotheke. Der Bedarf sei entsprechend groß. Seit dem 21. März können sich Bürgerinnen und Bürger mit einer Terminbuchung unter www.szwt.de ihren kostenlosen Bürgertest sichern. Medizinisch geschulte Mitarbeiter nehmen die Tests mit einem Nasenabstrich im vorderen Bereich vor.

Firmen, die einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter wünschen, haben die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Auf Anfrage können mit dem mobilen Einsatzteam auch Schnelltests bei Unternehmen / Schulen etc. vor Ort vereinbart werden. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Info

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle Weinsberg

Grasiger Hag 1, 74189 Weinsberg

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

Hotline-Zeiten: Mo-Fr 9-12 und 15-18 Uhr, Sa+So 9-12 Uhr

E-Mail: kontakt@szwt.de

www.szwt.de

Öffnungszeiten

Mo 17-20 Uhr

Di 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Mi 17-20 Uhr

Do 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Fr 17-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr

So 14-18 Uhr