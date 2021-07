Stadt Neckarsulm feiert Jubiläum »1250 Jahre VOLLERLEBEN« mit zentralem Festwochenende

Eigentlich war ein großes Stadtfest zum ­Jubiläum geplant – dann kam Corona. Trotzdem feiert Neckarsulm sein Stadtjubiläum: Am 9., 10. und 11. Juli wird es verschiedene, dezentrale Veranstaltungen in der ­Innenstadt und im Stadtgebiet geben.

Vor 1250 Jahren erschien der Name Neckarsulm zum ersten Mal in einer Schenkungsurkunde, die im sogenannten Lorscher Codex dokumentiert ist. Auf einem Blatt dieser Handschrift taucht der Name »villa sulmana« im Zusammenhang mit einer Schenkung auf, die auf den 10. Juli 771 datiert wurde. Den 1250. Jahrestag dieses historischen Gründungsdatums feiert die Stadt Neckarsulm mit einem zentralen Festwochenende am Freitag, Samstag und Sonntag, 9., 10. und 11. Juli.

Wegen der dynamischen Corona-Lage musste die Stadt das Programm laufend an die sich ändernden Rahmenbedingungen anpassen. Jetzt steht der Programmablauf des Festwochenendes beim Stadtjubiläum »Stadt Neckarsulm – 1250 Jahre VOLLERLEBEN« endgültig fest. Gefeiert wird mit rund 30 kreativen und abwechslungsreichen Veranstaltungen, die dezentral an verschiedenen Orten in der Innenstadt und im Stadtgebiet stattfinden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Begleitet wird das Festwochenende von einem verkaufsoffenen Sonntag, Am 11. Juli haben viele Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Für Besucher des Wochenmarktes hält die Fairtrade-Steuerungsgruppe eine Überraschung bereit. Um für die Fairtrade-Town Neckarsulm zu werben, verteilt die Gruppe am Samstag 1250 Fairtrade-Taschen an die Passanten. Am Samstag und Sonntag unterhalten Straßenkünstler und Straßenmusiker die Besucher des Festwochenendes. Die Künstler und Musiker sind als mobile Walk-Acts in der Innenstadt unterwegs.

Am Sonntag um 11 Uhr laden die Stadt und die Kirchengemeinden zu einem ökumenischen Festgottesdienst in die Ballei-Sporthalle ein. Der katholische Pfarrer Sigbert Denk und der evangelische Pfarrer Walter Keppler gestalten den Gottesdienst gemeinsam.

Abwechslungsreicher Mix aus Kunst, Kultur, Musik und Mitmachaktionen

Die Besucher können sich auf einen abwechslungsreichen Mix aus Kunst, Kultur, Musik und Mitmachaktionen freuen. Den Auftakt gestaltet die Mediathek mit einem Open-Air-Sommerprogramm am Freitag auf dem Platanenplatz hinter der Mediathek und im Biergarten der Museumsstuben. Um 20 Uhr interpretiert der Schauspieler Bernd Lafrenz »Hamlet – Frei komisch nach Shakespeare«. In atemberaubender Geschwindigkeit wechselt Bernd Lafrenz Rollen und Masken und schafft die Illusion, dass alle Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen. Am Samstag veranstaltet die Mediathek einen Aktionstag von 10 bis 17 Uhr. Zu den Programmaktionen gehören der Tag der offenen Mediathek, die Freiluft-Mediathek im Park, das Bildkartentheater »Ameise, Biene, Schmetterling« für Kinder und die Actionbound-Stadtrallye »Die Stadtentdecker«.

Fitness und Umweltschutz verbindet das Plogging-Event mit der Audi Umweltstiftung am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Während des Joggings sammeln die Läufer Müll links und rechts des Weges auf. Am Samstag öffnet das Audi Forum seine Pforten für Bürgerinnen und Bürger. Von 10 bis 16 Uhr gibt es für Besucher ein umfangreiches Angebot an Aktionen und Ausstellungen.

Am Freitag wird auch das Jubiläumsmusical »Es war ein Mahl in Neckarsulm« des Vereins »Kreatief – Kultur im Unterland« uraufgeführt. Die Premiere findet um 19.30 Uhr beim Schützenhaus Neckarsulm statt. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag und Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr.

Vielfältige Aktionen in den städtischen Kultureinrichtungen

Zusammen mit der Mediathek beteiligen sich auch alle weiteren städtischen Kultureinrichtungen am Jubiläumsprogramm. Vielfältige Aktionen laden zum Entdecken und Mitmachen ein. Am Festwochenende ist der Eintritt im Stadtmuseum und im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum frei. Am Samstag ist im Stadtmuseum die Mitmachausstellung »Spurensuche im Mittelalter« zu sehen. Mit der »Stadtratte Naseweis« können Familien mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen. Am Samstag und Sonntag begrüßt Ritter Ulrich die kleinen und großen Gäste zu einem Familienerlebnisrundgang und einer -führung im Stadtmuseum. Das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum zeigt am Samstag und Sonntag die Sonderausstellung »RENNMYTHEN 1930-1960«.

In der Volkshochschule Neckarsulm ist die Kunstausstellung »Die Sulm und der Neckar« zu sehen. Die Künstlerinnen Susi Bauer, Evi Böhringer-Kerner, Kirsten Brunner und das Duo VestAndPage (Verena Stenke und Andrea Pagnes) begegnen sich mit ihren Werken in der Galerie der VHS. Die Ausstellung wird am Samstag um 17 Uhr eröffnet und kann am Sonntag von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Solisten und kleine Ensembles der Städtischen Musikschule begleiten das Festwochenende an beiden Tagen mit Straßenmusik in der City. Die Städtische Musikschule setzt das musikalische Programm am Sonntag mit vier Musikkonzerten fort. Zwischen

14 und 18 Uhr finden im Innenhof der Musikschule im Stundentakt kleine, jeweils 45-minütige Konzerte statt.

Unter dem Motto »Stadtgeschichte sehen« lädt das Stadtarchiv Neckarsulm am Samstag um 13.30 und 15 Uhr zu zwei Führungen durch das Archivgebäude, den ehemaligen Gasthof »Zur Rose« in der Marktstraße 16, ein. Eigens zum Festwochenende bietet die Stadt außerdem Sondertermine für Stadtführungen durch die Innenstadt an. Die geführten Stadtrundgänge starten am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 10.30 und 15 Uhr jeweils am Marktplatzbrunnen. Anlässlich des Stadtjubiläums ist die Teilnahme an den Stadtführungen am Festwochenende kostenlos.

Aktionen und Mitmach-Angebote für Kinder und Jugendliche

Auch für Kinder und Jugendliche wird einiges geboten. Die Mobile Jugendarbeit veranstaltet in Kooperation mit dem Kinder-Jugend-Kultur Zentrum »Gleis 3« eine Graffiti-Aktion am Samstag von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Gleis 3 am Bahnhofplatz. Unter der Leitung des erfahrenen Grafikers und Graffiti-Künstlers Armin Rill können Jugendliche selbstgebaute Leinwände besprayen. Am Samstag und Sonntag laden eine Kinderspielstraße und Mitmachaktionen für Kinder auf dem Hof des Gleis 3 von 10 bis

14 Uhr zum Mitspielen ein. Kinder und Erwachsene können am Samstag und Sonntag an der Stadtrallye der Kita Grabenstraße teilnehmen. Der Mitmachbogen mit Aufgaben für die Kinder und einem Geschichtsteil für Erwachsene liegt in den städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen aus.

Das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel im Alltag steht bei den Aktionen der Initiative RadKULTUR am Samstag und Sonntag auf dem Marktplatz im Mittelpunkt. Bei dem Fotowettbewerb RadSTAR können Radler sich und ihr Fahrrad in Szene setzen. Am 10. Juli startet auch die RadSchnitzeljagd. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen die Teilnehmer einer Fährte in Form von Stationsschildern, um das Ziel zu erreichen.

Bei einer Fahrzeugausstellung präsentiert die Freiwillige Feuerwehr Neckarsulm an beiden Festtagen zwei Einsatzfahrzeuge auf dem Deutschordensplatz. Zu besichtigen sind der Einsatzleitwagen ELW 2 des Landkreises Heilbronn und das Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Feuerwehr Neckarsulm. Auch im Ernst-Freyer-Freibad in Obereisesheim finden am Samstag und Sonntag während der Öffnungszeiten besondere Jubiläumsaktionen für die Badegäste statt.

Weinausschank in der Innenstadt und auf dem Scheuerberg

Zu den lebendigen Traditionen der Stadt Neckarsulm gehört auch der Weinbau. Und so darf der Wein am Jubiläumswochenende nicht fehlen. Beim Weinausschank der Jungwinzer am Samstag von 15 bis 20 Uhr in der Innenstadt werden kühle Spezialitäten und die Jubiläums-Cuvée verkostet. Am Sonntag können Besucher einen wunderschönen Weinblick auf dem Scheuerberg genießen. Neckarsulmer Weingüter schenken auf dem Gipfel von 11 bis 19 Uhr leckere Weine, darunter auch den Jubiläumswein, aus. Der Scheuerberg ist auch Schauplatz einer Aktion der Schützengilde Neckarsulm. Unweit der ehemaligen Scheuerburg feuert die Schützengilde Salutschüsse zum Stadtjubiläum ab.

Fußballfans kommen am Sonntag beim Public Viewing auf dem Platz vor dem Welcome Hotel auf ihre Kosten. Auf einer Großleinwand wird um 21 Uhr das Finale der Europameisterschaft gezeigt.

Zum Mitfeiern an allen Festtagen laden auch viele Neckarsulmer Gastronomiebetriebe mit Jubiläumsaktionen und kulinarischen Höhepunkten ein. Schließlich bietet das Festwochenende auch Gelegenheit, Merchandise-Artikel als Andenken an das 1250. Stadtjubiläum zu erwerben. Alle Artikel sind mit dem Jubiläumslogo verziert. Das gesamte Sortiment an Merchandise-Artikeln ist im Museumsshop des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums und am Jubiläums-Merchandise-Stand in der Innenstadt erhältlich. Zu kaufen gibt es unter anderem Jubiläumsmünzen mit Sonderprägung und das Buch zur Stadtgeschichte „Sulm ain Stättl – Neckarsulm. Eine illustrierte Zeitreise in 125 Etappen“. Die zweite Auflage des Stadtgeschichtsbuches wird im broschierten Umschlag im Stadtarchiv, im Museumsshop und im Neckarsulmer Buchhandel verkauft.

Informationen zu allen Programmangeboten und weitere Einzelheiten zum Stadtjubiläum finden Interessierte auf der Jubiläums-Homepage unter www.1250-jahre-neckarsulm.de. Dort gibt es auch Informationen zur Teilnahem und Anmeldung. Wegen der Corona-Beschränkungen ist für die meisten Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Offene Veranstaltungen, die ohne vorherige Anmeldung besucht werden können, sind die Sonderausstellung im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum, die Aktionen der Initiative RadKULTUR und die Stadtrallye der Kita Grabenstraße.