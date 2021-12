Testzentrum Weinsberger Tal – Kostenlose Bürger- und PCR-Tests

Das Schnelltestzentrum Weinsberger Tal in der Hildt-halle bietet jetzt zusätzlich zu den kostenlosen Bürgerschnelltests auch RT-PCR-Testungen in separaten Kabinen an. Kostenlos sind diese Tests für Personen, die per Schnelltest positiv getestet wurden, die sich aus einer Quarantäne freitesten lassen möchten sowie für direkte Kontaktpersonen von positiv Getesteten. Auch gibt es die Möglichkeit für Express-PCR-Tests: Das Ergebnis liegt bereits nach zwei Stunden vor.

Die weiterhin hohen Coronazahlen zeigen, dass wir mitten in der vierten Coronawelle sind. Das Instrument der Schnelltests und PCR-Tests rückt seit den letzten Wochen wieder verstärkt in den Fokus. Im bereits seit März 2021 betriebenen Schnelltestzentrum Weinsberger Tal werden ab sofort auch RT-PCR-Tests angeboten. Der RT-PCR-Labortest gilt als das sicherste Verfahren, um eine Coronainfektion nachzuweisen. Dafür sind in der Weinsberger Hildthalle zwei neue Kabinen eingerichtet worden. Getestet wird im 10-Minuten-Takt. Das Ergebnis erhält der Getestete am Folgetag zwischen 17 und 22 Uhr per Mail.

Daneben werden in Weinsberg auch Express-PCRs angeboten: Das Testzentrum ist zu diesem Zweck mit eigenen Laborgeräten ausgestattet, sodass die Tests direkt vor Ort ausgewertet können und das Ergebnis - je nach gewähltem Service - innerhalb von zwei oder acht Stunden vorliegt. Ideal für Personen, die relativ spontan ein PCR-Testergebnis benötigen, beispielsweise für eine spontane Urlaubsreise oder eine kurzfristig anberaumte Geschäftsreise.

Während man für den kostenlosen Bürgertest auch einfach ohne Anmeldung vorbeikommen kann, ist für PCR-Testungen eine vorherige Terminbuchung zwingend erforderlich. Termine für alle Tests können bequem unter www.schnell-test-zentrum.de gebucht werden. Um den Ablauf zu beschleunigen, wurde eine Stammkundenkarte eingeführt, die direkt bei allen Testzentren des Betreibers ausgestellt wird: Die Karte hat einen QR-Code, mit dem man per Scan einchecken kann - ideal für alle, die regelmäßig einen Schnelltest brauchen. Mit der Kundenkarte können sie ohne Termin bei jedem beliebigen von LPM & S betriebenen Testzentrum einchecken. Das Testzentrum Weinsberger Tal ist täglich geöffnet, auch über Weihnachten und an Silvester.

Schnelltestzentren in:

Weinsberg, Hildthalle, Grasiger Haag 1

Obersulm, Alte Turnhalle, Jahnstr. 7

Bretzfeld, Brettachtallhalle, Humboldtstr. 3

Öhringen, vor der Kultura, Herrenwiesenstraße

Öhringen, vor dem Ö-Center, Austr. 5

Kupferzell, Carl-Julius-Weber-Halle, Jahnweg 2

Schwäbisch Hall, Schulzentrum West, Berliner Straße

Schwäbisch Hall Solpark, Im Hardt 82

www.schnell-test-zentrum.de

Testbus: LPM & S Services UG, Goppeltstr. 36

74613 Öhringen, Fon: 07941-6475356