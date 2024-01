Heilbronn Marketing GmbH: Veranstaltungsprogramm 2024 legt Fokus auf die Innenstadt

Zum Einstieg in das neue Jahr hat die Heilbronn Marketing GmbH ihr Veranstaltungsprogramm vorgestellt und einen Ausblick auf 2024 gegeben. Im Mittelpunkt soll dabei die Transformation der Heilbronner Innenstadt stehen.

»2023 war ein gutes Jahr unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen«, gibt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch zu. Besonders gut angekommen seien die zahlreichen Outdoor-Events, die mit hohen Besucherzahlen und guten Innenstadtfrequenzen zu überzeugen wussten. »Und genau das muss das Ziel für 2024 sein.« Mit 30 unterschiedlichen Verstaltungsformaten und rund 150 Veranstaltungstagen soll in diesem Jahr die Innenstadt mit Leben gefüllt und die Attraktivität Heilbronns erhöht werden. Auf dem Kalender stehen erneut altbekannte Formate wie das Heilbronner Weindorf, Jazz und Einkauf, Magie der Stimmen und vieles mehr. Ein »Upgrade« erhält das Heilbronner Lichterfest, das vom 20. bis 22. Juni stattfinden wird: Die Veranstaltungsfläche wird wachsen und entlang des Neckars in der Innenstadt bis zum neuen Stadtquartier Neckarbogen reichen.

Foto: HMG/Steffen Schoch

Daneben setzt die Heilbronn Marketing GmbH mit dem Biomobil, dem Stadtlesen, dem Streetfood-Musikfestival und vielen weiteren Events auch auf neue Formate – mit dem Ziel, die Innenstadt und damit das Zentrum Heilbronns zu beleben. Ein wichtiges Ziel, betont auch Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn und Aufsichtsratvorsitzender der HMG: »Die Frage nach der Transformation der Innenstädte ist zurzeit überall, gerade nach der angekündigten Schließung des Modehauses Palm«, so Mergel. »In dieser Situation nimmt die HMG einen hohen Stellenwert für die Stadt ein.« Steffen Schoch unterstreicht die zentrale Funktion des Herzes einer Stadt für die jeweils gesamte Region: »Innenstädte sind nicht nur gebaute Orte, sondern ein integraler Bestandteil unseres Gesellschaftssystems.« Dass sich Zentren vor allem aufgrund des sich ändernden Konsumverhaltens der Menschen in einem Transformationsprozess befinden, stelle alle Akteure, die sich mit dem Thema Stadtentwicklung und Belebung von Innenstädten auseinandersetzen vor große Herausforderungen. Zu diesem Zweck will die Stadt aktiv ins Gespräch einsteigen. Deshalb habe Mergel, den Runden Tisch zum Thema Innenstadt, der bei der Stadtverwaltung angesiedelt ist, erweitert, indem auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die aktiven Innenstadtakteure wie Handel, Gastronomie, Bildung und Kultur mit eingebunden würden.

Auch die touristische Vermarktung Heilbronns startet 2024 mit einem überarbeitetem Konzept: Nach dem prognostizierten Rekordergebnis von rund 470.000 Übernachtungen in Heilbronner Beherbergungsbetrieben im Jahr 2023 steht die Aktion in diesem Jahr unter der Überschrift »Wein und Wissen am Neckar«. Wieviel touristisches Potenzial aber auch in den aktuellen Investitionen der Dieter-Schwarz-Stiftung in die Stadtentwicklung Heilbronns liegt, beschreibt Steffen Schoch: »Wenn über den KI-Salon, den neuen Pavillon der experimenta zum Thema KI und natürlich durch den KI-Park IPAI selbst die aktuell spannendsten Technologie-Entwicklungen der Menschheitsgeschichte erlebbar werden, dann ist das nicht nur für die Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch für Privatpersonen und Touristen ein starkes Argument nach Heilbronn zu kommen.« Auftakt soll die CMT in Stuttgart sein, wo sich die HMG in Halle sechs auf 32 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe des Landes Baden-Württemberg und direkt neben dem Heilbronner Land präsentieren wird.

Die Innenstadt zu transformieren und zu beleben sei eine Herausforderung, vor der nicht nur Heilbronn, sondern nahezu alle deutschen Städte und Kommunen stehen, so Harry Mergel. »Lösen lässt sich das Problem nur, indem man Kräfte bündelt und gemeinsam an einem Strang zieht.« Durch das Veranstaltungsangebot und die touristische Vermarktung könne man die Attraktivität erhöhen und Anreize schaffen – Mergel sieht aber auch die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht: »Das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das auch durch das eigene Verhalten entscheidend beeinflusst wird. Die Innenstadt und der Handel sind das Herzstück von Heilbronn und wir müssen auch 2024 gemeinsam daran arbeiten, dass sie das auch bleiben.«