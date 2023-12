VR Bank übernimmt Titelsponsoring des Triathlon Heilbronn

Die Stadt Heilbronn und die Deutsche Triathlon gGmbH haben einen Vertrag über drei weitere Jahre der Zusammenarbeit unterzeichnet. Zudem wurde direkt im Anschluss die VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG als neuer Titelsponsor der Veranstaltung vorgestellt, die nunmehr den offiziellen Namen VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi trägt und am 16. Juni 2024 stattfinden wird.

„Der Heilbronner Triathlon hat sich als überregional bekannte Sportveranstaltung in unserer Stadt etabliert und zu einem Magneten für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer entwickelt. Ich freue mich daher sehr, dass wir die gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Triathlon gGmbH fortsetzen und die Veranstaltung Teil unserer vielfältigen Sportlandschaft bleibt“, freute sich Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel bereits am Vortrag der PK über die Vertragsunterzeichnung.

Bürgermeisterin Agnes Christner ergänzte: „Der Heilbronner Triathlon, insbesondere der beeindruckende Zieleinlauf auf dem Marktplatz, ist ein bedeutendes Sportereignis im Veranstaltungskalender der Stadt. Wir sind stolz, gemeinsam mit allen Beteiligten ein Format geschaffen zu haben, das eine attraktive Lauf-, Schwimm- und Fahrradstrecke bietet und darüber hinaus ein besonderes Ereignis und Erlebnis inmitten der Innenstadt schafft.“

Jörg Ullmann, Geschäftsführer der Deutschen Triathlon gGmbH, zeigte sich ebenfalls hoch erfreut: „Seitdem wir den Event vor ein paar Jahren übernommen haben, haben wir nicht nur gemeinsam mit der Stadt Heilbronn und dem Stadtmarketing Heilbronn das Corona-Tief gemeistert, sondern konnten seit den letzten Auflagen auch ein stetiges Wachstum an Teilnehmenden verzeichnen. Dass diese auf Vertrauen basierende, sehr gute Zusammenarbeit nun für weitere drei Jahre verbrieft ist, gibt uns den notwendigen Rahmen, das in der Region hoch geschätzte Event zu alter Größe zurückzuführen.“

Zur anschließend dokumentierten Partnerschaft mit dem neuen Titelsponsor VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall fügte Ullmann an: „Um ein Event wie den Triathlon in Heilbronn weiterentwickeln zu können, braucht es nicht nur starke Partner aus der Politik, sondern auch aus der Wirtschaft. Wir freuen uns sehr, mit der VR Bank einen in der Region engagierten Partner zu haben, der mit uns gemeinsam den Weg weitergehen möchte.“

Eberhard Spies, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG, sagte zum auf zunächst drei Jahre angelegten Titelsponsoring: „Soziales Engagement hat für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank einen sehr hohen Stellenwert. Die Sportförderung ist und bleibt eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Region. Der Triathlon Heilbronn ist eine herausragende, tolle Sportveranstaltung, die wir sehr gerne unterstützen und fördern. Wir verdienen hier unser Geld und sehen uns als einen Teil unserer Heimat. In unserem Geschäftsgebiet liegen die Wurzeln unseres Erfolgs. Deshalb möchten wir möglichst viel unseres Erfolges direkt in die Region zurückfließen lassen.“

Dass der VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi auch in den kommenden Jahren eine herausragende Veranstaltung mit überregionaler Strahlkraft bleibt, daran arbeiten die Verantwortlichen bereits mit großem Einsatz. So ist schon frühzeitig mit der BaWü-Liga Übereinkunft erzielt worden, auch 2024 wieder einen Stopp der Serie in die Veranstaltung zu integrieren. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, inwiefern eine Integration der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga gelingen kann.

„Wir stehen bereits mit den verantwortlichen Behörden der Stadt in Kontakt und führen gute Gespräche, um zu evaluieren, wie Deutschlands höchste Triathlon-Liga ebenfalls in den VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi integriert werden kann“, erklärt Projektleiter Rüdiger Sauer.

Darüber hinaus sehe es aber schon jetzt danach aus, als ob die Veranstaltung hinsichtlich Teilnehmendenzahl im Vergleich zum Vorjahr wächst. „Es haben sich bereits knapp 500 Personen für eine der drei Distanzen angemeldet – und damit deutlich mehr als im Vergleichszeitraum der Vorjahre“, so Sauer.

Angeboten werden auch 2024 neben der vor allem bei Triathlon-Neulingen beliebten Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) auch die Kurzdistanz (1,5 km, 45 km, 10,5 km) und die in der Vergangenheit stets stark nachgefragte Mitteldistanz (1,9 km, 83 km, 21,6 km).

