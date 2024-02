"Wir in Weinsberg" am 9. März: Veranstaltung für Demokratie

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Birgit Hannemann wird am Samstag 9. März um 16 Uhr zu einer Kundgebung in der Kanalstraße in Weinsberg geladen. Unter dem Motto "Wir in Weinsberg für Vielfalt und Demokratie" werden Redner über die Wichtigkeit einer funktionierenden Demokratie referieren. Grund seien die internationalen, nationalen wie regionalen Herausforderungen, die den dringlichen Erhalt der Systembasis erfordere. Der thematische Fokus wird zudem darauf liegen, "warum wir Altzugezogene und Neuzugezogene genauso brauchen und wertschätzen wie die Alteingesessenen. Bereichert wird die rund zweistündige Veranstaltung von musikalischer Untermalung.