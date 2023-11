Württembergisches Kammerorchester & Heilbronner Bürgerstiftung verkaufen Benefiz-Weihnachtspostkarten

Die Heilbronner Bürgerstiftung und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) starten gemeinsam eine weihnachtliche Verkaufsaktion: Sie verkaufen Benefiz-Weihnachtspostkarten. Gestaltet wurden diese von Heilbronner Schülerinnen und Schülern bis einschließlich der 7. Klassenstufe. Der Verkauf beginnt in ausgewählten Geschäften und Anlaufstellen am Montag, 13. November.

Die Idee kam Rainer Neumann, geschäftsführender Intendant des WKO, bei einem Besuch seiner Heimatstadt Weinheim: "Dort hatte ich Kinderpostkarten gesehen und dachte mir, was für eine wunderbare Idee", schildert er. "Damit bin ich direkt zur Heilbronner Bürgerstiftung marschiert und fand dort weit geöffnete Türen." Gemeinsam wurde der Wettbewerb im Oktober an die Heilbronner Schulen gebracht, teilweise im Kunstunterricht, teilweise als Ferienprojekt. Das Ergebnis: Eingesandt wurden 246 Motive und Vorschläge der Schülerinnen und Schüler, aus denen das WKO und die Heilbronner Bürgerstiftung anschließend 8 Motive auswählen mussten.

Voraussetzung war, dass die Motive weihnachtlich gestaltet sind und Musikinstrumente des Kammerorchesters integrieren. "Die Auswahl ist uns sehr schwergefallen - eigentlich hätten es alle verdient, veröffentlicht zu werden", bedauert Angelika Biersdorf von der Heilbronner Bürgerstiftung. Die acht Gewinnerinnen und Gewinner stellen aber letztendlich "einen bunten Querschnitt der Schulen und unserer Gesellschaft dar", so Neumann. Auf den bunt gestalteten Postkarten stehen die Namen der Kinder sowie das Alter und die Klassenstufe. Die Gewinner erhalten einen Preis, auch die dazugehörige Schulklasse soll etwas bekommen, "was genau, das müssen wir allerdings noch intern besprechen", erklärt Biersdorf. Die übrigen 238 Motive werden aber keineswegs entsorgt, sondern sollen in den Heilbronner Pflegeheimen ausgestellt werden.

Gedruckt werden zunächst 2000 Weihnachtspostkarten, die ab Montag, 13. November in den folgenden Geschäften ausliegen werden: Werkstatt Kaffee, Spitzweg Apotheke, TeeGschwendner, Reformhaus Maier, Tourist-Information, Schäfer In&Out, Pfeffer Lebensmittel, Meister Beuchert Hörsysteme, Buchhandlung Stritter, Schreibwaren Seel sowie Gärtnerei Reinwald. Der Kaufpreis liegt bei 3 Euro. Die Einnahmen des Verkaufs gehen zu jeweils 50 Prozent an die Heilbronner Bürgerstiftung und das WKO und werden für die Förderung der musikalischen Kinder- und Jugendarbeit genutzt. "Wir freuen uns, dass sich so viele talentierte Kinder bereiterklärt haben, bei diesem Projekt mitzumachen", betont Karl Schäuble, Vorstandsvorsitzender der Heilbronner Bürgerstiftung. Eine erneute Kooperation mit dem WKO in der Zukunft schließt er nicht aus: "Vielleicht können wir ja nächstes Jahr das Ganze noch etwas größer aufziehen."

Das sind die acht Gewinnermotive: