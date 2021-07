Xeptum: Das Blaue Wunder erleben

»Wer sich nicht digitalisiert, wird ausgeknockt.« Mit simplen Worten beschrieb ­bereits 2017 der ehemalige Boxer, Doktorand und heutige Geschäftsmann, Wladimir Klitschko, seine Sichtweise.

Fakt ist, die Digitalisierung verändert alles: wie wir leben, wie wir arbeiten. Um ein technisches K. o. von Unternehmen zu verhindern und an deren Stelle erfolgreiche Blaue Wunder zu präsentieren, trat die XEPTUM 1999 an.

Mit Hauptsitz in Neckarsulm entwickelte sich das IT-Beratungsunternehmen in den letzten 22 Jahren zu einem der führenden IT-Spezialdienstleister der Region: XEPTUM unterstützt Unternehmen unterschiedlicher Größen und Geschäftsfelder bei der digitalen Transformation, der Optimierung von Prozessen, dem Einsatz von SAP-Systemen und der Entwicklung von ITLösungen.

XEPTUMs Engagement für Neckarsulm und die Region ist breit angelegt: Jobpatenschaften mit der Pestalozzischule erleichtern benachteiligten Jugendlichen den Einstieg in das Berufsleben. XEPTUM setzt sich seit Jahren für Sport und Kultur in der Region ein – u. a. als Hauptsponsor der Neckarsulmer Sport-Union. Das dritte Förderstandbein von XEPTUM sind Mitgliedschaften in Fach- und Wirtschaftsgremien.

Die Grundsätze unternehmerischen Handelns und gelebte Werte sind bei XEPTUM tief verwurzelt – soziale, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung werden als zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur gelebt.

»Wir denken nicht darüber nach, wie wir nachhaltig werden. Wir sind es schon seit Jahren und entwickeln uns ständig weiter«, formuliert Hans Tscherwitschke, Mitglied des Vorstands, die Verbindung zwischen Ökologie und Wirtschaft im Unternehmen. Bei XEPTUM gibt es kein Nachhaltigkeitsziel – das Engagement für Umwelt und Natur setzt sich in den gelebten Werten der Unternehmenskultur ganz natürlich fort.

Als eine Brücke zwischen Wirtschaft und Natur entwickelte XEPTUM ein Neubauprojekt im Neckarsulmer Trendpark Süd, das seinesgleichen sucht. Die Nähe des Gebäudes zur Natur und die Verwurzelung von Ökologie, Arbeitsweise und Architektur waren die Kernaufgaben der Objektplanung.

Die erforderliche Sensibilität und Verantwortung haben XEPTUM und die Architektin Anna Philipp in besonderer Art und Weise übernommen: „Die Schönheit der Architektur ist ein wesentlicher Aspekt der angestrebten Nachhaltigkeit.“

Gleichzeitig beschreibt Vorstandssprecher Peter Eisele die Umweltfreundlichkeit des Gebäudes sowie die Nutzung der umgebenden Grünflächen als überaus ökologisch: »Wir wollen mit diesem innovativen und sensiblen Projekt eine Art Brücke zwischen Wirtschaft und Natur schlagen.«

Mit Gebäudetechnik »State of the Art« werde zum Beispiel weniger als 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigt.

