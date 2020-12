»Stillstand ist Rückschritt« ist sich Ingmar Krimmer sicher; auch deshalb tut sich in Krimmers Backstub‘ immer viel.

Die neuesten Projekte, die Bäckermeister und Betriebswirt Ingmar Krimmer in der Pipeline hat, haben es durchaus in sich: Das erste ist ein Podcast, der in wenigen Wochen unter dem Namen »Nachtschicht« an den Start gehen wird. Neben Tipps und Tricks rund ums Backen wird es dabei immer wieder interessante Gäste geben, die für das Thema Genuss in und um Schwäbisch Hall stehen. Der Podcast ist die perfekte Ergänzung zu den sehr gefragten und immer schnell ausverkauften Backkursen, die das ganze Jahr über in Krimmers Backstub‘ stattfinden.

Eine weitere Ergänzung dazu ist »Das große Hohenlohe Backbuch«, dessen Herausgabe in Zusammenarbeit mit dem Molino-Verlag im nächsten Frühjahr erfolgen soll. In diesem Buch lüftet der Bäckermeister nicht nur das ein oder andere Geheimrezept aus Krimmers Backstub‘, sondern gibt auch viele ebenso ungewöhnliche wie spannende Einblicke hinter die Kulissen und erzählt von seinem persönlichen, nicht ganz typischen Weg vom Pfarrersohn zum Bäckermeister.

Neben diesen Projekten plant Ingmar Krimmer eine berufsbegleitende Ausbildung zum Brotsommelier im Jahr 2021. Dabei lernen die Teilnehmer alles über das Kulturgut Brot und wie es in den verschiedensten Kombinationen, dem sogenannten »Food-Pairing« genossen werden kann. Darauf freut sich der Bäckermeister besonders: »Ich liebe Brot und die deutsche Backkultur und ich kann es kaum erwarten alles darüber zu lernen.« Weitergeben will der umtriebige Vater von drei Kindern dieses erworbene Wissen nächstes Jahr neben den bewährten Backkursen auch in sogenannten »Brot-Genuss-Abenden«, bei denen sich alles um das Grundnahrungs- und Genussmittel Brot gehen wird.

Verschenken kann man Krimmers Backstub‘, die dieses Jahr sogar mit dem Hohenloher Bio-Stern ausgezeichnet wurde, jetzt auch an alle Lieben zu Weihnachten. Neben Einkaufsgutscheinen gibt es auch Gutscheine für die verschiedenen Kurse und Events. Aber auch Geschenkkörbe mit hauseigenen Produkten wie Weihnachtsgebäck, Marmelade oder Nudeln in verschiedenen Größen und Preiskategorien bieten Krimmers auf Anfrage gerne an. Diese eignen sich sowohl als tolles Geschenk unter Freunden und Familien, aber auch hervorragend für Mitarbeiter oder Kunden.

