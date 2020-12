In Öhringen braucht auch im Corona-Jahr 2020 niemand auf einen stimmungsvollen Adventsbummel verzichten.

Die Öhringer Innenstadt und auch die Einkaufslagen des Ö-Center an der Autobahn und im Steinsfeldle in Richtung Pfedelbach haben sich ganz besonders weihnachtlich herausgeputzt. Ganz Öhringen glitzert, strahlt und bietet auch ohne seinen traditionellen Weihnachtsmarkt stimmungsvolle Atmosphäre und weihnachtliche Erlebnisse.

Unter dem Motto »Öhringer Adventsschlendern« haben die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Öhringen gemeinsam mit dem städtischen Veranstaltungs- und Marketingteam sowie dem Baubetriebshof Öhringen ein üppig glitzerndes Großprojekt verwirklicht. Zahlreiche Gebäude wie der Hauptbahnhof, das Obere Tor oder die Stadtbücherei im Alten Rathaus sind zusätzlich illuminiert. Die Bahnhofstraße wird zur Sternenallee und die Einkaufsstraßen glitzern im Lichtermeer. Der zentrale Marktplatz ist auch in diesem Jahr ein stimmungsvolles Ziel eines Stadtbummels. Schon allein der mächtige Weihnachtsbaum am Schloss mit seinen neu beleuchteten Kugeln strahlt eine feierliche Stimmung aus. Am Fuß des Baumes weist die große und liebevoll dekorierte Weihnachtskrippe auf den überlieferten Urgrund des Weihnachtsfestes hin: Jesu Geburt in Bethlehem.

Die Häuser rund um den Öhringer Marktplatz strahlen in weihnachtlichem Glanz. Das Sternenhaus mit dem Ladengeschäft Zeitgeist am Eingang zur Marktstraße ist in diesem Jahr ganz besonders weihnachtlich dekoriert. Der glitzernde Marktbrunnen ist ein beliebtes Fotomotiv.

Zehn Märchenkisten wecken Erinnerungen an heimelige Figuren und Geschichten. Ganz junge Besucher kommen durch die liebevoll gestalteten Szenen vielleicht sogar erstmals in Kontakt mit der reichen Welt der Märchen.

Eine Vielfalt an 24 Weihnachtskrippen zeigt der traditionelle Krippenweg der evangelischen Kirchengemeinde. Öhringer Einzelhändler haben hierfür Platz in ihren Schaufenstern geschaffen und die Krippen liebevoll dekoriert.

Entlang des Glitzerweges zeigt sich das Zentrum von Öhringen an elf neu gestalteten und taufrisch illuminierten Orten von seiner funkelnden Seite. Einzelne Walkacts bereichern samstags am Nachmittag und Abend die Öhringer Glitzerwelt.

Bei einem gemütlichen Stadtbummel entlang dieser Routen, Spuren und Wege durch Öhringen lassen sich auch ganz entspannt und stimmungsvoll die Weihnachtseinkäufe erledigen. Die Öhringer Geschäfte bieten nicht nur tolle Geschenkideen zum Anfassen, Testen und sofort zum Mitnehmen, sondern bei Bedarf auch professionelle Beratung, Verpackungs- und Bringservice – und alles im Rahmen sicherer Hygienekonzepte.

Öhringen wünscht allen Leser*innen Frohe Weihnachten und ein gesundes und schönes Jahr 2021, in dem wir die Corona-Pandemie hoffentlich gemeinsam überwinden werden!

Mehr Infos unter www.oehringen.de/freizeit/staedtische-veranstaltungen